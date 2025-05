Superman, i CEO di Warner Bros svelano la loro reazione al film: "James Gunn ha capito l'incarico"

I fan della DC dovranno attendere il mese di luglio per vedere nelle sale Superman, ma i CEO di Warner Bros hanno già visto un montaggio non definitivo.

I CEO di Warner Bros hanno svelato di aver visto il montaggio non definitivo di Superman, il film scritto e diretto da James Gunn, condividendo la reazione alla visione della nuova avventura di Clark Kent.

I fan, invece, dovranno attendere fino al mese di luglio prima di andare nelle sale per assistere al lavoro compiuto dal filmmaker.

La reazione dei manager di Warner Bros

Pam Abdy e Michael De Luca, CEO di Warner Bros, durante il podcast SmartLess hanno rivelato di aver già visto una versione provvisoria di Superman.

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena del film

De Luca ha sottolineato: "Abbiamo visto un primo montaggio e non voglio rivelare spoiler, considerando che c'è anche molto marketing in arrivo prima della sua uscita... Ma James Gunnn ha davvero capito l'incarico... Il suo cuore è nel posto giusto, il suo obiettivo è onesto, e siamo davvero entusiasti della loro nuova versione della DC". Abdy ha sottolineato che il regista è grandioso, mentre Michael De Luca ha usato il termine 'unico' prima di ricordare: "Rincorrevo James come produttore quando ha realizzato Slither e ha iniziato con i suoi film a basso budget. Lui è realmente unico e penso che la DC sia in mani grandiose con loro due".

Il ritorno di Superman

Il film è prodotto da Peter Safran e Gunn - responsabili dei DC Studios - e diretto dallo stesso Gunn su una sua sceneggiatura, basata sul personaggio della DC, Superman, ideato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Il cast è composto da David Corenswet ("Twisters", "Hollywood") nella parte di Clark Kent, Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") come Lois Lane, e Nicholas Hoult (la saga di "X-Men", "Giurato numero 2") nei panni di Lex Luthor.

Tra gli interpreti ci saranno anche Edi Gathegi ("For All Mankind"), Anthony Carrigan ("Barry", "Gotham"), Nathan Fillion (la saga dei "Guardiani della galassia", "The Suicide Squad"), Isabela Merced ("Alien Romulus"), Skyler Gisondo ("Licorice Pizza", "Booksmart"), Sara Sampaio ("At Midnight"), María Gabriela de Faría ("The Moodys"), Wendell Pierce ("Selma", il "Jack Ryan" di Tom Clancy), Alan Tudyk ("Andor"), Pruitt Taylor Vince ("Bird Box") e Neva Howell ("Greedy People").

I produttori esecutivi di Superman sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming ("The Last of Us"), ai montatori William Hoy ("The Batman"), Jason Ballantine (i film di "IT", "The Flash") e Craig Alpert ("Deadpool 2", "Blue Beetle").