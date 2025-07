Superman censurato in India per i baci troppo sensuali

Il Central Board of Film Certification(CBFC), l'ente indiano che si occupa della certificazione cinematografica, ha deciso di tagliare, e quindi censurare, una parte di Superman di James Gunn.

La decisione è stata ufficializzata per la presenza di alcune scene considerate eccessivamente sensuali nel film con protagonisti David Corenswet e Rachel Brosnahan.

Le parti troppo sensuali di Superman secondo la CBFC indiana

L'ente ha deciso di eliminare 41 secondi di girato del film; le sequenze eliminate includono due baci tra Superman (Corenswet) e Lois Lane (Brosnahan) oltre ad un'altra inquadratura in cui Guy Gardner (Nathan Fillion) mostra il dito medio con il suo anello potenziato nel corso di una scena di combattimento.

David Corenswet in una scena di Superman

La scena, della durata di 8 secondi, è stata definita come un 'gesto volgare'. Nonostante questa decisione, Superman ha raggiunto il primo posto al box-office indiano, diventando il film DC con il miglior debutto di sempre in India.

Le proteste dei fan indiani di Superman per i tagli

Superman non è l'unico film ad aver subito tagli di recente, visto che la stessa sorta è accaduta a F1 con protagonista Brad Pitt. Tuttavia, la censura per Superman ha provocato ripetute proteste tra gli spettatori.

Qualche tempo fa, Rachel Brosnahan aveva confessato di non conoscere David Corenswet prima di partecipare al provino per il film ma l'indubbia chimica tra i due ha convinto la produzione:"Credo che entrambi siamo usciti da lì senza ricordarci molto, e con il desiderio di passare un po' di tempo insieme. Dopo aver saputo che avremmo interpretato quei ruoli, abbiamo fatto una bellissima colazione [a New York] e abbiamo iniziato a conoscerci meglio".

Superman e Krypto in una scena di Superman

Nel cast del film anche Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion e Isabela Merced.