Superman: Bradley Cooper è Jor-El nel film di James Gunn, "Scelto per raccogliere l’eredità di Brando"

Dopo mesi di speculazioni e indiscrezioni, Superman è finalmente arrivato al cinema. E, contro ogni previsione, la Warner Bros. e i DC Studios sono riusciti a mantenere una delle sorprese più clamorose del film lontano dai radar fino al debutto ufficiale: la partecipazione di Bradley Cooper.

Se non avete ancora visto il film e non volete spoiler, è il momento giusto per fermarsi. Ma se siete curiosi: sì, Bradley Cooper interpreta Jor-El, il padre biologico di Superman, in una scena fondamentale all'inizio della pellicola.

La sequenza vede Jor-El e Lara, madre dell'eroe (interpretata da Angela Sarafyan, vista in Westworld), comparire in un messaggio olografico destinato a Clark Kent nella leggendaria Fortezza della Solitudine. Un momento che richiama direttamente l'iconica performance di Marlon Brando nel Superman del 1978.

Perché James Gunn ha scelto Bradley Cooper

Parlando con Entertainment Tonight, il regista James Gunn ha spiegato che la scelta di Cooper non è stata casuale. "Avevo bisogno di qualcuno con la stessa forza e presenza scenica di Brando", ha raccontato Gunn. "Un attore che potesse raccogliere l'eredità di un ruolo tanto simbolico, rendendolo credibile e autorevole fin dalla prima scena".

Superman: David Corenswet in una foto del film

Gunn e Cooper sono amici di lunga data, avendo già collaborato nella trilogia dei Guardiani della Galassia, dove Cooper presta la voce a Rocket. E, a quanto pare, il coinvolgimento nel film DC è nato con una semplice telefonata. "Gli ho chiesto se sarebbe stato disposto a farlo. Gli ho detto: 'Ti giriamo in 3D, fai un ologramma, sei Jor-El'. Ha risposto di sì senza esitare", ha spiegato Gunn in un'intervista a Jake's Takes.

La partecipazione di Cooper va così ad aggiungersi a un gruppo ristretto di attori che hanno vestito i panni del padre di Superman sul grande schermo, da Russell Crowe in L'uomo d'Acciaio a Angus Macfadyen nella serie Superman & Lois.

Bradley Cooper and Angela Sarafyan will portray Jor-El and Lara Lor-Van in 'Superman'



(https://t.co/2u9I57JNHc) pic.twitter.com/FPIV2wHIs2 — DCU Superman News (@DCUSuperNews) June 26, 2025

Quando gli è stato chiesto se il personaggio potrebbe riapparire nei prossimi capitoli del nuovo universo DC, Gunn ha lasciato la porta aperta: "Non si può mai sapere... tutto è possibile".

Visti i numeri promettenti al box office, un ritorno di Cooper nei panni di Jor-El non sarebbe affatto da escludere.