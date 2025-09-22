Superman 2: svelato il villain del sequel nella foto dello script condivisa da James Gunn?

James Gunn ha condiviso online una foto dello script del film Superman 2: Man of Tomorrow, il secondo film dei DC Studios con protagonista David Corenswet nel ruolo di Clark Kent.

L'immagine condivisa online sembra inoltre svelare quale sarà il villain contro cui dovrà lottare l'eroe nell'atteso sequel.

La foto dello script del sequel

Man of Tomorrow, il prossimo film con protagonista Superman, dovrebbe arrivare nelle sale americane nel mese di luglio 2027 e verrà prodotto da Warner Bros Pictures e DC Studios.

James Gunn ha ora condiviso una foto della sceneggiatura del sequel e sulla copertina si vede la testa di qualcuno vista ai raggi X.

I fan dei fumetti hanno quindi ipotizzato che quell'immagine anticipi l'arrivo di Brainiac e che il supereroe si ritroverà ad affrontare il villain sul grande schermo. Lex Luthor e Clark Kent, secondo i commenti lasciati sui social, potrebbero quindi unire le forze per provare a sconfiggerlo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Gunn, impegnato ancora una volta come regista e sceneggiatore, non ha confermato, e nemmeno smentito, la presenza del personaggio creato da Otto Binder e Al Plastino, tuttavia appena si è parlato di una collaborazione tra Superman e Lex i fan dei fumetti della DC hanno pensato a un debutto del villain sul grande schermo.

Chi tornerà in Superman 2

Per ora è stata confermata la presenza nel cast solo di David Corenswet e Nicholas Hoult, anche se è più che probabile anche il ritorno di Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane.

Tra gli interpreti del primo film c'erano anche Edi Gathegi nella parte di Mister Terrific, Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho, Nathan Fillion nei panni di Guy Gardner, e Isabela Merced che ha interpretato Hawkgirl.

Negli ultimi minuti del film era inoltre apparsa Milly Alcock nel ruolo di Supergirl, facendo quindi compiere alla supereroina il suo debutto prima del film diretto da Craig Gillespie che la vedrà assoluta protagonista.