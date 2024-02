Supergirl: Woman of Tomorrow, la regista di Loki vicina alla conferma? [RUMOR]

Dopo l'ingaggio di Milly Alcock nei panni della protagonista, la produzione di Supergirl: Woman of Tomorrow sarebbe ora alla ricerca di chi si occuperà della regia e stando agli ultimi rumor in pole ci sarebbe la regista di Loki Kate Herron.

Per il momento la notizia è solo un rumor non confermato, quindi da prendere con le pinze; tuttavia, un nuovo post su Instagram avrebbe fatto scattare le antenne dei fan. Kate Herron è infatti nel gruppo di persone che, insieme a registi quali James Gunn, Christopher Nolan e Guillermo del Toro, ha acquistato il Westwood Village Theater. Nell'annunciare la cosa, Herron ha postato su Instagram un'immagine del gruppo riunito scrivendo: "Justice League". Un'interessante scelta di parole.

Oltre ad aver diretto i sei episodi della prima stagione di Loki, Kate Herron ha lavorato anche a Doctor Who e Sex Education e prossimamente sarà alla regia di un episodio della Stagione 2 di The Last of Us.

Gunn, presentando un anno fa Supergirl: Woman of Tomorrow, aveva ricordato che la versione del personaggio al centro del film è cresciuta vedendo tutte le persone intorno a lei morire ed essere uccise in modi terribili durante i suoi primi 14 anni di vita, prima di arrivare sulla Terra. Questi eventi l'hanno profondamente segnata e sarà quindi una Supergirl diversa da quella proposta sugli schermi in passato.

Dopo l'annuncio del casting di Alcock, il regista ha spiegato: "Milly è stata la prima persona che ho proposto a Peter per questo ruolo, oltre un anno fa, quando avevo solo letto i fumetti. Stavo guardando House of the Dragon e ho pensato che potesse avere la personalità, la grazia e l'autenticità di cui avevamo bisogno per la Supergirl del DCU. Ed eccoci qui. La vita a volte è folle".