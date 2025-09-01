Supergirl: Woman of Tomorrow, svelato il logo ufficiale del film DCU con Milly Alcock protagonista

Le riprese di Clayface sono in corso a Liverpool e un dettaglio curioso ha catturato l'attenzione dei fan del DCU: un membro della troupe è stato avvistato con una giacca promozionale dedicata a Supergirl: Woman of Tomorrow. Il capo di abbigliamento, probabilmente un regalo di produzione, mostrava un nuovo logo ufficiale di Supergirl, offrendo così la prima occasione di analizzare lo stile visivo scelto per l'atteso cinecomic. Non è ancora chiaro se il logo verrà effettivamente utilizzato nei materiali promozionali o se resterà un elemento interno alla troupe.

Le tempistiche del primo trailer e i collegamenti con Superman

Dopo l'uscita di Superman, i DC Studios hanno diffuso un poster di accompagnamento per Supergirl, ma difficilmente vedremo un teaser trailer prima di Natale. Lo stesso schema promozionale era stato seguito con l'Uomo d'Acciaio, presentato ufficialmente a dicembre. Anche in questo caso, quindi, è plausibile che la prima anteprima arrivi nel periodo natalizio.

A crew member wearing 'SUPERGIRL' gear was spotted on the set of 'CLAYFACE'.



(???? @EGGBOY_03) pic.twitter.com/STUP27WHCj — DC Film News (@DCFilmNews) September 1, 2025

In Superman, Kara Zor-El aveva fatto una comparsa sorprendente, in una scena che mostrava la sua inclinazione a rifugiarsi su pianeti con un sole rosso per provare sensazioni che la Terra non le consente. Un dettaglio ironico ma rivelatore, che fungerà da ponte diretto verso la sua avventura solista.

Il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha più volte parlato del progetto, sottolineando le differenze sostanziali tra Superman e Supergirl. Mentre Kal-El è cresciuto con l'amore e la stabilità dei Kent, Kara ha vissuto un passato traumatico, segnato dalla distruzione del suo frammento di Krypton e dalle perdite continue. "È un disastro, nel senso che la sua vita l'ha plasmata in maniera dura e complessa", ha spiegato Gunn, lasciando intendere che il film non si limiterà all'azione, ma esplorerà anche le fragilità della protagonista.

La trama ispirata al fumetto di Tom King e Bilquis Evely

Il film adatta la miniserie Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King e Bilquis Evely, con Kara impegnata in un viaggio interstellare per celebrare il suo ventunesimo compleanno in compagnia di Krypto. Durante l'avventura incontra Ruthye, una giovane donna decisa a vendicare la morte del padre, e si ritrova coinvolta in una missione dai toni oscuri e drammatici.

La protagonista sarà interpretata da Milly Alcock, già apprezzata in House of the Dragon. Accanto a lei Eve Ridley nel ruolo di Ruthye Marye Knoll, Matthias Schoenaerts come Krem delle Colline Gialle, Jason Momoa nei panni di Lobo, David Krumholtz in quelli di Zor-El ed Emily Beecham come Alura In-Ze. La regia è affidata a Craig Gillespie, mentre la sceneggiatura porta la firma di Ana Nogueira.

Supergirl: Woman of Tomorrow: Supergirl e Krpyto

Il debutto di Supergirl: Woman of Tomorrow è programmato per il 26 giugno 2026. Con un cast di alto livello, un approccio narrativo maturo e un logo già pronto a identificare l'eroina sul grande schermo, il film rappresenta una delle produzioni più attese della nuova era DC.