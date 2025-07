Supergirl: cosa sappiamo del film dopo aver visto Superman?

Il nuovissimo DC Universe sta volando alto grazie alla divertentissima serie animata Creature Commandos e, naturalmente, alla versione di Superman di James Gunn.

Contro ogni previsione (e nonostante le numerose pressioni), quest'ultimo ha già ottenuto un grande successo, guadagnandosi recensioni positive da parte di molti critici e fan. Presto sarà il turno di Supergirl di spiccare il volo. Milly Alcock ha debuttato nei panni della Ragazza d'Acciaio nel nuovo film, piombando in scena per raccogliere il suo cane, Krypto, e dimostrando un palpabile disinteresse per suo cugino, Superman (David Corenswet).

È stata un'apparizione breve, ma sufficiente a mandare in orbita l'entusiasmo dei fan. Con il suo film solista all'orizzonte, ecco tutto ciò che sappiamo su Supergirl, dalla data di uscita e dal cast ai dettagli della trama e oltre.

Di cosa parla Supergirl?

Supergirl: Woman of Tomorrow: Supergirl e Krpyto

Il prossimo film Supergirl è basato sulla miniserie a fumetti in otto numeri Supergirl: Woman of Tomorrow, creata da Tom King e Bilquis Evely. Segue Kara Zor-El (alias Supergirl), smarrita e vagabonda, a un bivio. Sente che la sua vita manca di scopo, soprattutto perché il suo cuginetto Kal-El (Clark Kent/Superman) non ha bisogno della sua protezione e sta prosperando da solo.

Proprio quando è pronta a rinunciare, una giovane e nobile guerriera galattica di nome Ruthye Marye Knoll le chiede aiuto per rintracciare i responsabili dell'omicidio di suo padre e della distruzione della sua casa.

"Vuole vendicarsi e, se Supergirl non la aiuterà, lo farà da sola, a qualsiasi costo", si legge nella sinossi ufficiale del fumetto. "Ora un kryptoniano, un cane e una bambina arrabbiata e affranta partono per uno viaggio nello spazio che li sconvolgerà nel profondo".

Nel gennaio 2023, il co-CEO della DC Studios Gunn ha rivelato che questa versione di Supergirl è più cupa e complessa:

"Vedremo la differenza tra Superman, che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli fin da quando era un neonato, e Supergirl, cresciuta su una roccia, un frammento di Krypton, che ha visto tutti quelli che la circondavano morire e essere uccisi in modi terribili nei primi 14 anni della sua vita e poi è arrivata sulla Terra", ha detto, aggiungendo: "È molto più dura e non è la Supergirl a cui siamo abituati".

Supergirl arriverà nei cinema il 26 giugno 2026, poco meno di un anno dopo l'uscita nelle sale di Superman.