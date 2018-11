Supergirl 4: Jon Cryer ha ottenuto il ruolo di Lex Luthor!

Supergirl proporrà la propria versione del malvagio Lex Luthor e il ruolo è stato affidato a Jon Cryer.

L'attore debutterà nello show in onda su The CW a partire dal quindicesimo episodio della quarta stagione.

Cryer ha conquistato due Emmy per il ruolo di Alan Harper nella sitcom Due uomini e mezzo, andata in onda sul network CBS dal 2003 al 2015, e ha avuto il ruolo di Lenny Luthor in Superman IV, il film arrivato nelle sale nel 1987.

Un comunicato ufficiale scritto dai produttori esecutivi di Supergirl, Robert Rovner e Jessica Queller, annuncia: "Siamo degli enormi fan di Jon Cryer ed è stato all'istante il nostro attore dei sogni per interpretare l'iconico ruolo di Lex Luthor. Jon è un attore super talentuoso e il fatto che abbia recitato nella parte di Lenny Luthor in Superman IV porta uno strato in più di rilevanza alla sua scelta. Siamo incredibilmente elettrizzati mentre gli diamo il benvenuto nella famiglia di Supergirl".

L'arrivo di Lex a National City creerà qualche problema a Supergirl e a Lena Luthor, il personaggio interpretato da Katie McGrath.