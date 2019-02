Supercar: David Hasselhoff accenna a un possibile ritorno della serie

Supercar potrebbe tornare sugli schermi e a confermarlo è l'attore David Hasselhoff in una nuova intervista in cui parla di un possibile revival della serie.

L'attore aveva il ruolo di Michael Knight nello show originale e ha spiegato: "Mi hanno parlato della possibilità di girare un'altra serie circa otto-nove anni fa, ma volevano realizzarla senza di me".

Nonostante non fosse stato richiesto il suo coinvolgimento, David Hasselhoff aveva offerto alcune idee: "Avevo persino detto che non avrei dovuto essere il protagonista. Non dovevo nemmeno essere particolarmente presente, avrei potuto apparire con un cameo o qualcosa di simile, ma non mi hanno ascoltato. Volevo spiegare quali erano gli elementi base di Supercar, quelli di Baywatch e il motivo per cui avevano funzionato!".

L'attore ha raccontato: "Durante la mia luna di miele mi si era avvicinato un ragazzo e mi aveva detto 'Sai perché Supercar è così popolare?'. Ho risposto 'Perché?'. Mi ha detto: "_Metti la tua morale in Supercar e Baywatch, è per questo che le serie sono popolari'. Ho pensato 'sì, è vero'. Non devo essere coraggioso e combattere come Supercar, o nuotare come in Baywatch, non si tratta di quello, l'importante è il motivo per cui agiscono e si comportano in quel modo".

David ha quindi dichiarato: "Non dovrei dire niente, ma state sintonizzati! Supercar correrà di nuovo!".