Supercar: gli autori di Cobra Kai stanno sviluppando il film basato sulla serie TV anni '80

La mitica serie televisiva andata in onda tra il 1982 e il 1986 che lanciò la carriera di David Hasselhoff sarà adattata per il cinema per Universal Pictures

Supercar: David Hasselhoff nella serie televisiva
NOTIZIA di 27/08/2025

Gli autori di Cobra Kai, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, sono in trattative per portare sul grande schermo Supercar, la serie televisiva d'azione degli anni '80 incentrata su un'auto parlante computerizzata.

Heald, Hurwitz e Schlossberg sono in trattative preliminari per scrivere la sceneggiatura, mentre Hurwitz e Schlossberg stanno contrattando anche un contratto per la regia di questo adattamento.

Il trio produrrà anche, attraverso la loro società di produzione Counterbalance Entertainment, affiancando Kelly McCormick e David Leitch (The Fall Guy), che producono attraverso la loro società 87North e il suo accordo di first look con la Universal. Gary Barber e Chris Stone produrranno attraverso Spyglass.

David Hasselhoff nel telefilm Supercar
David Hasselhoff nel telefilm Supercar

Supercar, il fenomeno anni '80 con David Hasselhoff

Andata in onda sulla NBC dal 1982 al 1986 e creata dal prolifico produttore televisivo Glen A. Larson, la serie è stata una delle più viste dell'epoca, caratterizzata da un'idea assurda, un protagonista affascinante e una colonna sonora synth memorabile.

Supercar: David Hasselhoff mette all'asta K.I.T.T., la consegnerà di persona al vincitore Supercar: David Hasselhoff mette all'asta K.I.T.T., la consegnerà di persona al vincitore

David Hasselhoff interpretava Michael Knight, un detective che diventa agente della FLAG, la Fondazione per la Legge e il Governo, e fa coppia con KITT, una Trans Am modificata, dotata di intelligenza artificiale e indistruttibile. Insieme, i due si lanciavano a tutta velocità per combattere i criminali che agivano al di sopra della legge.

Da tempo era in fase di sviluppo un lungometraggio e il progetto aveva già una sceneggiatura scritta da Kevin Burrows e Matt Mider. La nuova versione è ancora top secret, ma quando si tratta dei creatori di Cobra Kai ci si può aspettare l'inaspettato.