Supercar: gli autori di Cobra Kai stanno sviluppando il film basato sulla serie TV anni '80

La mitica serie televisiva andata in onda tra il 1982 e il 1986 che lanciò la carriera di David Hasselhoff sarà adattata per il cinema per Universal Pictures

Gli autori di Cobra Kai, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, sono in trattative per portare sul grande schermo Supercar, la serie televisiva d'azione degli anni '80 incentrata su un'auto parlante computerizzata.

Heald, Hurwitz e Schlossberg sono in trattative preliminari per scrivere la sceneggiatura, mentre Hurwitz e Schlossberg stanno contrattando anche un contratto per la regia di questo adattamento.

Il trio produrrà anche, attraverso la loro società di produzione Counterbalance Entertainment, affiancando Kelly McCormick e David Leitch (The Fall Guy), che producono attraverso la loro società 87North e il suo accordo di first look con la Universal. Gary Barber e Chris Stone produrranno attraverso Spyglass.

David Hasselhoff nel telefilm Supercar

Supercar, il fenomeno anni '80 con David Hasselhoff

Andata in onda sulla NBC dal 1982 al 1986 e creata dal prolifico produttore televisivo Glen A. Larson, la serie è stata una delle più viste dell'epoca, caratterizzata da un'idea assurda, un protagonista affascinante e una colonna sonora synth memorabile.

David Hasselhoff interpretava Michael Knight, un detective che diventa agente della FLAG, la Fondazione per la Legge e il Governo, e fa coppia con KITT, una Trans Am modificata, dotata di intelligenza artificiale e indistruttibile. Insieme, i due si lanciavano a tutta velocità per combattere i criminali che agivano al di sopra della legge.

Da tempo era in fase di sviluppo un lungometraggio e il progetto aveva già una sceneggiatura scritta da Kevin Burrows e Matt Mider. La nuova versione è ancora top secret, ma quando si tratta dei creatori di Cobra Kai ci si può aspettare l'inaspettato.