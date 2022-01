Supercar: David Hasselhoff e James Gunn hanno discusso una versione moderna della serie

Il vulcanico James Gunn avrebbe in mente un'idea per una moderna versione della serie di culto anni '80 Supercar e ne avrebbe parlato con la star titolare dello show, David Hasselhoff.

David Hasselhoff è Michael Knight in Supercar

James Gunn sembra aver preso gusto alla serialità dopo aver lavorato a Peacemaker, spinoff del suo The Suicide Squad in arrivo il 13 gennaio su HBO Max.

Nel corso di un Twitter Q&A con i suoi follower, a Gunn è stato chiesto quale "super macchina delle serie tv anni '80" vorrebbe tornare a raccontare in un reboot tra Airwolf - Tuono d'acciaio, supercar e Il falco della strada. Con grande sorpesa di molti, il regista ha rivelato di aver già discusso con David Hasselhoff l'idea di un moderno revival di Supercar.

"Il mio amico @DavidHasselhoff e io abbiamo discusso molte volte di fare un sequel moderno di Supercar", ha twittato Gunn. "L'ostacolo principale è che non ci sono abbastanza ore al giorno per fare tutte le cose interessanti che voglio fare!"

Lo stesso Hasselhoff ha risposto a Gunn, aggiungendo: "Cést la vie my friend!"

La popolare serie Supercar, in onda dal 1982 al 1986, vedeva David Hasselhoff nel ruolo del coraggioso Michael Knight, che operava in tandem con un'auto dotata di intelligenza artificiale di nome K.I.T.T. Negli anni si è parlato spesso e volentieri di un reboot che non è stato mai realizzato.

Gunn e Hasselhoff hanno collaborato insieme in Guardiani della Galassia Vol. 2, che non solo vede un cameo dell'attore, ma contiene anche la canzone Guardians' Inferno, scritta da James Gunn ed eseguita in parte da Hasselhoff (che appare anche nel video).