Super Mario Galaxy: il final trailer svela momenti spettacolari e la voce di Yoshi

Nintendo ha regalato nuove anticipazioni e il final trailer dell'atteso Super Mario Galaxy: Il Film, il lungometraggio animato in arrivo nelle sale nel mese di aprile.

Durante un livestream, infatti, è stato annunciato che Yoshi è stato interpretato nella versione originale da Donald Glover.

Le new entries nel cast del film animato tratto dai videogiochi

Tra i nuovi arrivi nel cast di Super Mario Galaxy: Il film ci saranno anche Luis Guzman nel ruolo di Wart e Issa Rae in quello di Honey Queen.

Chris Meledandri, CEO di Illumination, ha regalato ai fan anche la conferma del coinvolgimento di Donald Glover nei panni del dinosauro verde Yoshi tanto amato dai giocatori.

Nel lungometraggio si vedrà quello che accade dopo che i protagonisti hanno sconfitto il malvagio Bowser. Mario, Luigi e Peach devono ora affrontare nuovi nemici e vengono trasportati nello spazio, dove esplorano vari pianeti. Gli eroi stringeranno poi un'alleanza con Rosalina e Yoshi, mentre tra i nuovi personaggi ci sarà anche Birdo.

Ecco il final trailer:

Chi ha realizzato il sequel animato

Aaron Horvath e Michael Jelenic sono i registi del film che la Universal Pictures distribuirà nelle sale il 1° aprile 2026. Nel cast dei doppiatori ci sono Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Benny Safdie, Kevin Michael Richardson e Brie Larson.

La sceneggiatura è firmata da Matthew Fogel, autore anche del primo Super Mario Bros. Il Film, di cui potete leggere la nostra recensione. Prodotto da Illumination e Nintendo, il nuovo film vede Chris Meledandri e Shigeru Miyamoto come produttori.

Super Mario Galaxy - Il Film è ispirato al celebre videogioco uscito su Nintendo Wii nel 2007. Il gioco è considerato non solo uno dei migliori titoli della saga principale di Mario, ma anche uno dei migliori di tutti i tempi.