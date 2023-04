Super Mario Bros, il tema musicale nel National Recording Registry: è il primo videogioco a riuscirci

Per la prima volta in assoluto, un tema musicale appartenente al mondo dei videogiochi è stato inserito all'interno del National Recording Registry.

La Biblioteca del Congresso ha scelto il tema di Super Mario Bros. della Nintendo come primo brano di un videogioco inserito nel National Recording Registry.

In un aggiornamento del blog della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, l'istituto di ricerca ha nominato il tema di Super Mario Bros. come una delle 25 registrazioni da presentare e conservare all'interno del suo National Recording Registry. Ogni anno, la biblioteca seleziona una piccola collezione di audio che rappresenta "la gamma e la diversità del patrimonio sonoro americano registrato, al fine di aumentare la consapevolezza della conservazione".

Finora composto da una selezione di oltre 600 registrazioni da quando il National Recording Registry è stato istituito nel 2002, l'amato tema di Mario è il primo tema musical di un videogioco aggiunta al catalogo. L'iconico brano di Nintendo va ad aggiungersi a un'ampia gamma di altri brani musicali storici.

Nel 1985, il compositore di Nintendo Koji Kondo ha creato quello che sarebbe diventato uno dei brani di videogiochi più memorabili di sempre con il tema di Super Mario Bros. per il NES. Il suo lavoro sulla serie di Mario ha attraversato decenni e Kondo ha persino scritto altri brani famosi, come il tema di Legend of Zelda.

