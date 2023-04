Super Mario Bros, Seth Rogen sul film del 1993: "Uno dei peggiori mai realizzati"

Nelle sale è finalmente arrivato Super Mario Bros Il Film, lungometraggio animato targato Nintendo e Illumination che sembrerebbe essere una manna del cielo per i fan del celebre idraulico videoludico. Senza dubbio un modo per dimenticare il film in live action del 1993, da molti criticato.

Anche Seth Rogen ha voluto dire la sua in merito: "Vidi il film quando avevo 11 anni, ero entusiasta perché ero un grande fan del franchise. Rimasi molto deluso e lo considero uno dei peggiori film mai realizzati. Davvero, in quell'occasione mi resi conto di come ci potessero essere dei film davvero brutti. Fino ad allora non mi era mai passato per la testa" ha dichiarato ai microfoni di Variety.

Seth Rogen, che nel film animato presta la voce a Donkey Kong, ha poi aggiunto: "Per me è molto bello constatare di come questo film animato sia una sorta di rivincita e i bambini di 11 anni non resteranno delusi come invece accadde a me".

Come rivela la nostra recensione di Super Mario Bros. Il Film, il cast della pellicola è ricco di stelle: Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, è la Principessa Peach. Jack Black ha la voce del villain Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Fred Armisen interpreta Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e il comico Sebastian Maniscalco è Spike. L'iconica voce di Super Mario è invece di Chris Pratt.

Super Mario Bros Il Film è da ieri nelle sale italiane.