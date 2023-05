Super Mario Bros. Il Film stabilsce un record di incassi in Giappone

Super Mario Bros. Il Film ha stabilito un nuovo record di incassi in Giappone, raggiungendo quota 10 miliardi di yen in soli 31 giorni.

Il lungometraggio animato ha conquistato l'ambito traguardo più velocemente rispetto a ogni altro progetto animato non giapponese mai distribuito nella nazione asiatica.

Gli incassi in Giappone

Super Mario Bros. - Il film: una sequenza del film d'animazione

Secondo le statistiche diffuse da Toho-Towa, Super Mario Bros. Il Film ha incassato dal 26 al 28 maggio ben 632 milioni di yen, cifra pari a 4,5 milioni di dollari, portando il progetto a un totale di 10,1 miliardi di yen (71,7 milioni di dollari). Il lungometraggio tratto dal videogioco è stato distribuito in Giappone il 28 aprile ed è diventato il terzo titolo con i migliori incassi di sempre tra i progetti di animazione, rimanendo alle spalle di Frozen - Il regno di ghiaccio e Frozen II - Il segreto di Arendelle.

Il titolo con i migliori incassi di sempre in Giappone rimane comunque Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train, arrivato nel 2020 alla considerevole cifra di 40,4 miliardi di yen, pari a 288 milioni di dollari.

Il film animato

Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco cult Super Mario Bros. Chris Pratt dà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, è invece la Principessa Peach. Jack Black è la voce del villain Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen ha il ruolo di Donkey Kong, Fred Armisen interpreta Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreta Spike.

Nel team della produzione ci sono Chris Meledandri di Illumination e Shigeru Miyamoto di Nintendo. Alla regia del film animato sono invece impegnati Aaron Horvath e Michael Jelenic, già autori di serie come Teen Titans Go!. Matthew Fogel (Minions 2) ha firmato la sceneggiatura.