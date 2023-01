Super Mario Bros. Il Film, la voce di Seth Rogen come Donkey Kong sbalordisce nel nuovo teaser

In una nuova clip dedicata a Super Mario Bros. Il Film, possiamo finalmente vedere il personaggio di Donkey Kong e soprattutto ascoltare la voce di Seth Rogen. Nelle immagini abbiamo un assaggio di uno degli scontri più classici di sempre. Come andrà a finire?

Di recente un nuovo teaser, pubblicato sul profilo Twitter di Super Mario Bros. Il Film, ha dato molto su cui riflettere ai fan storici dei videogiochi. In questo vediamo Super Mario (Chris Pratt) confrontarsi, in una sorta di arena, con Donkey Kong (Seth Rogen). Il pubblico è in delirio e mentre il nostro idraulico tenta il tutto e per tutto trova un power up inaspettato in una cassa. Nel video, oltre alle animazioni dello scontro e alla cura estetica in generale, possiamo ascoltare per la prima volta la voce di Rogen nella parte.

Non ci è dato sapere come si concluderà la situazione, né se si tratta della primissima volta in cui questi due sono insieme in quell'arena, fatto sta che il clima generale è piuttosto leggero, suggerendo qualche colpo di scena successivo per adesso ancora sconosciuto.

I commenti al teaser sono stati per lo più positivi (soprattutto per il doppiaggio di Rogen), anche se fra gli appassionati continua a serpeggiare una certa insicurezza derivante dalla scelta di Pratt come protagonista. Non ci resta che attendere nuovi dettagli, ricordandovi che Super Mario Bros. Il Film arriverà nei cinema a partire dal 6 aprile.