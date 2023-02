Super Mario Bros Il Film: la data di uscita negli Stati Uniti è stata anticipata

I fan di Super Mario Bros dovranno attendere qualche giorno in meno negli Stati Uniti per poter vedere il film che racconterà le avventure del simpatico idraulico ispirate ai popolari videogiochi: la data di uscita è infatti stata anticipata.

L'appuntamento è ora stato fissato a mercoledì 5 aprile, invece che venerdì 7, giorno in cui il lungomentraggio animato debutterà in oltre 60 mercati diversi, tra cui quelli di Italia, Australia, Brasile, Cina, Francia, Germania, Messico e Regno Unito e Irlanda. Universal ha inoltre svelato che in Giappone verrà distribuito a partire dal 28 aprile, in occasione di una festività.

Il cast del film animato, nella sua versione originale, è ricco di stelle: Chris Pratt ha interpretato Mario, Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, sarà la Principessa Peach. Jack Black avrà la voce del villain Bowser, Keegan-Michael Key sarà Toad, Seth Rogen avrà il ruolo di Donkey Kong, Fred Armisen interpreterà Cranky Kong, Kevin Michael Richardson sarà Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreterà Spike.