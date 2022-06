Super Mario Bros, Chris Pratt: "La voce di Mario sarà diversa da qualsiasi cosa abbiate sentito"

Chris Pratt anticipa l'unicità della sua performance vocale in Super Mario Bros: The Movie senza però rivelare alcun dettaglio.

Dopo le polemiche sollevate sulla scelta di Chris Pratt come voce del mitico Super Mario Bros, il divo americano rassicura i fan anticipando che la voce di Mario sarà diversa da qualsiasi altra cosa sentita finora.

Venezia 2016: Chris Pratt al photocall de I magnifici 7

Chris Pratt ha parlato della sua performance vocale in Super Mario Bros: The Movie con Variety, spiegando di essere orgoglioso della sua interpretazione dopo aver lavorato con i registi per capire cosa vrebbe funzionato e cosa no.

"Ho lavorato a stretto contatto con i registi, ho provato alcune cose e sono arrivato a qualcosa di cui sono davvero orgoglioso e non vedo l'ora che le persone vedano e ascoltino", ha detto. "È una voiceover narrativa, è un film d'animazione. Non indosserò un completo da idraulico correndo dappertutto. Sto fornendo una voce per un personaggio animato, ed è aggiornato e diverso da qualsiasi cosa abbiate mai sentito prima nel mondo di Mario".

Il co-produttore Chris Meledandri ha recentemente detto a TooFab che la voce di Mario non userà un accento italiano stereotipato. Di recente Meledandri ha anche difeso la scelta di Chris Pratt, colpevole di non essere italiano come Mario.

Chris Pratt è Super Mario nel video "epico" condiviso su Instagram

Il cast di Super Mario Bros: The Movie include Charlie Day nel ruolo di Luigi, Anya Taylor-Joy voce della Principessa Peach, Jack Black è Bowser, Keegan-Michael Key dà voce a Toad, Seth Rogen è Donkey Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek, Fred Armisen aès Cranky Kong e Sebastian Maniscalco doppia Spike. Il tradizionale doppiatore di Mario, Charles Martinet, sarà coinvolto nel film in un cameo sorprendente.

Il creatore di Mario, Shigeru Miyamoto, produrrà il film insieme a Chris Meledandri di Illumination.