Chris Pratt è Super Mario nel video "epico" condiviso su Instagram

Chris Pratt interpreterà la mascotte di Nintendo nel nuovo film di Super Mario e, proprio per questo motivo, la star ha scelto Instagram per condividere un esilarante "primo sguardo" al film che altro non è che un fantastico video-montaggio realizzato dei fan in cui Mario ha le sembianze di Peter Quill, il personaggio che Pratt interpreta in Guardiani della Galassia.

Nel video, che Pratt ha condiviso sulla propria pagina Instagram, un fan ha ripreso la scena di Guardiani della Galassia in cui Peter prende la Gemma del Potere e ha sovrapposto alla sequenza gli effetti sonori del videogioco, aggiungendo anche altri elementi di gioco relativi a Super Mario.

"Fantastico primo sguardo a Super Mario Brothers. Sarà epico", ha scritto Pratt nella didascalia del video. Oltre a Chris, il cast della pellicola include Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Seth Rogen, Keegan-Michael Key, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson e Sebastian Maniscalco. Charles Martinet, la voce più nota di Mario, apparirà nel film con una serie di cameo.

Lo scorso mese Chris Pratt ha condiviso un video su Instagram in cui ha raccontato una storia sul videogioco legata alla sua infanzia: "C'era questa lavanderia a gettoni vicino a casa mia e aveva Super Mario Bros, il gioco originale. Lo adoravo. Non avevo mai monete e quindi rubavo quarti di dollaro per giocare da una fontana dei desideri."