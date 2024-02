Super Mario Bros. Il Film: la splendida steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray) è attualmente in offerta su Amazon

Su Amazon i fan di Super Mario Bros. Il Film possono trovarlo in versione steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray) in sconto.

Nel corso degli anni il mondo del cinema e quello dei videogiochi si sono incontrati più volte lungo il percorso, trasformando e fondendo le proprie e rispettive lingue in esperimenti ambo le parti. È proprio questo il caso del nuovo Super Mario Bros. Il Film, arrivato nei cinema mondiali durante il 2023. Sfruttando le possibilità espressive dell'animazione contemporanea, questa pellicola si è impregnata a restituire, sia agli appassionati nuovi che di vecchia data, un'esperienza il quanto più coerente con lo spirito dei videogiochi, plasmandone la leggerezza avventurosa su un grande schermo fuori dalla propria nicchia.

Proprio per via di tutte queste ragioni, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, la versione steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray) di Super Mario Bros. Il Film è in offerta.

Una steelbook di Super Mario Bros. Il Film da avere

Su Amazon la steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray) di Super Mario Bros. Il Film viene presentata nella sua custodia da collezione, e così introdotta nella sezione "descrizione prodotto": "Il film racconta la storia di due idraulici di Brooklyn che sono fratelli e migliori amici, Mario, quello coraggioso e pronto all'azione, e il perennemente ansioso Luigi, che preferirebbe non andare da nessuna parte. All'inizio i due fratelli devono fare i conti con le difficoltà della loro azienda, ma presto saranno catapultati in un'avventura vorticosa nel Regno dei Funghi. Durante il loro viaggio incontreranno tanti personaggi familiari e adorabili, che alla fine uniranno le forze per sconfiggere il terribile Bowser, sempre assetato di potere. Super Mario Bros. Il Film prende ciò che milioni di videogiocatori in tutto il mondo amano da trentacinque anni e lo potenzia fino a trasformarlo in una nuova esperienza cinematografica mozzafiato".

Se anche voi siete fan di Super Mario, e volete arricchire la vostra collezione tematica, non lasciatevi sfuggire l'occasione di recuperare questa steelbook su Amazon.