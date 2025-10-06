Super Charlie: un nuovo baby eroe in città nella clip esclusiva del cartoon nei cinema dal 9 ottobre

Dopo il premio al Giffoni Film Festival come Miglior Film nella sezione Elements +6, le avventure di Super Charlie arrivano in sala per divertire grandi e piccini. La pellicola svedese scritta e diretta da Jon Holmberg, in uscita al cinema il 9 ottobre con Plaion Pictures, racconta le avventure di un neonato davvero speciale di nome Charlie. Il personaggio, nato dalla pena Camilla Läckberg, arriva ora sul grande schermo in un film d'animazione scatenato di cui Movieplayer.it vi fornisce un assaggio nella clip esclusiva.

Un primo piano di Charlie

Chi è Super Charlie?

Ispirato alla serie creata dalla scrittrice svedese Camilla Läckberg, il film si concentra su Charlie, neonato davvero speciale che, nella versione letteraria, apre il frigo per sgranocchiare salame e maionese, usa il bagno perché odia il pannolino e fluttua nell'aria per non farsi male alle ginocchia gattonando. Nel film in arrivo viene raccontata la vita di Charlie in famiglia col fratello Willy, di 10 anni, il papà poliziotto, la mamma scrittrice e la sorella adolescente.

Willy soffre di gelosia nei confronti del piccolo Charlie perchè quest'ultimo dimostra da subito di possedere dei superpoteri, attirando le attenzioni dei genitori su di sé. Quando il supercattivo Inferio e lo scienziato frustrato Anton mettono in atto un piano per prendere il controllo della città attraverso una macchina di estrazione dei superpoteri, Willy e Charlie devono mettere da parte le loro divergenze per affrontare la loro sfida più grande e dimostrare di essere davvero sei supereroi.

Che cosa accade nella clip esclusiva?

Nella clip Willy Si introduce in un deposito in cui si stanno svolgendo losche attività. Mentre sta per registrare l'operato dei criminali in un video, Charlie scoppia a piangere e i due vengono localizzati dai cattivi. Mentre Willy implora pietà, Charlie manifesta i suoi superpoteri telecinetici neutralizzando gli operai, liberandosi delle loro armi e mettendoli in fuga proprio come un vero supereroe.