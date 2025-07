Horror, animazione e star internazionali per la fine 2025 di Plaion

Ci muoviamo in un mercato cinematografico difficile, complesso, contratto rispetto al passato, ma questo non vuol dire che non si possa seguire una propria linea, che non si riesca a trovare una strada e seguirla con cura. O più strade, come dimostra Plaion, che porta avanti le proprie etichette tematiche con grande efficacia e orgoglio. Aggiungendo, per di più, alcuni titoli mirati per andare a completare la propria offerta, come dimostra la selezione di film per la seconda metà del 2025.

Buon compleanno Midnight Factory

Una scena di Shelby Oaks

Il primo filone, la prima importante strada, è quella dedicata all'horror, grazie all'etichetta Midnight Factory che proprio quest'anno compie 10 anni confermandosi una realtà consolidata del settore, un punto di riferimento per chi questo genere lo ama e vuole seguirlo con costanza e attenzione. Punto di riferimento anche per chi i film horror vuole distribuirli, che sa di trovare in Midnight Factory una casa pronta ad accoglierlo.

Un primo titolo in arrivo per questi mesi è Dangerous Animals, film sugli squali o, come ci hanno raccontato a Ciné in occasione delle Giornate di cinema, un film in cui questi animali sono co-protagonisti. Un titolo perfetto per l'estate e per la voglia di tensione che in questa stagione il pubblico dimostra di avere.

L'altro horror in arrivo è Shelby Oaks, ma si tratta di un titolo molto diverso: se il primo è il classico horror estivo da puro intrattenimento, il film in arrivo in autunno, che è prodotto da un nome importante come Mike Flanagan, promette di riscrivere il genere found footage lanciato da Blair Witch Project. La protagonista è Mia, di cui seguiamo l'indagine per la ricerca della sorella Riley scomparsa nel nulla. Nel corso della sua ricerca, si imbatte in un gruppo di cacciatori del paranormale di cui la sorella faceva parte, scavando in un passato in cui i confini tra realtà e paranoia si fanno sempre più sfumati.

L'animazione, family e giapponese, e grandi star

Non poteva mancare l'animazione nel listino Plaion, rappresentata sia da quella puramente family come Super Charlie, in arrivo a settembre, e Wonderdog, previsto invece per dicembre, sia giapponese. Il comparto anime, che non poteva mancare, si affida infatti a Lupin III, un'icona del firmamento animato nipponico, con il film La stirpe immortale, per cui è stata prevista un'uscita regolare e ampia, invece dell'evento di tre giorni che spesso si sceglie per le produzioni del settore.

Accanto a questi due filoni, troviamo anche Couture, il film firmato da Alice Winocour con due star del calibro di Angelina Jolie e Louis Garrel. L'attrice ci conduce in un viaggio nell'alta moda francese, nel cuore della Fashion Week di Parigi, sul cui sfondo si intrecciano i destini di tre donne.

I film Plaion della fine del 2025