Sundance 2021: Human Factors, il nuovo film dell'altoatesino Ronny Trocker in programma

Human Factors, il nuovo film dell'altoatesino Ronny Trocker, verrà presentato in concorso al Sundance 2021. Ronny Trocker è nato a Bolzano e ha studiato a Buenos Aires. Dopo esperienze lavorative in varie città europee, ha fondato in Alto Adige, a Castelrotto, la casa di produzione Bagarrefilm, con la quale lavora in squadra con professionisti locali e partner europei, offre un supporto ai progetti in fase di preparazione, ma anche post-produzione e commercializzazione. Quattro anni fa, sempre in Alto Adige, ha girato Gli eremiti (The Eremites), presentato nel concorso di Orizzonti alla Mostra d'Arte Internazionale del Cinema di Venezia e poi candidato agli European Film Awards nel 2017.

Human Factors: una scena del film sul mare

Il suo nuovo film, Human Factors, il primo di cui Trocker è anche produttore, ha ottenuto molto interesse già all'European Film Market di Berlino dove era presentato nella sezione dedicata alle co-produzioni e avrà la sua anteprima internazionale nel Concorso del Sundance Film Festival, che si terrà dal 28 gennaio al 3 febbraio 2021.

Sundance 2021: annunciato il programma, Rebecca Hall e Robin Wright tra gli esordi alla regia

Questo suo nuovo progetto - sostenuto da IDM Film Fund & Commission in fase di pre-produzione e produzione e prodotto dalla tedesca Zischlermann Filmproduktion, in co-produzione con Bagarrefilm, e in collaborazione con la danese Snowglobe - è incentrato su una famiglia europea modello. I genitori parlano tedesco e francese, i figli sono bilingui. La famiglia vive in Germania e ha una casa per le vacanze sulla costa belga. E proprio qui, nella casa al mare, un'improvvisa effrazione scardinerà l'equilibrio familiare. L'incidente viene percepito da ognuno in modo diverso, emergono i conflitti dietro la facciata apparentemente perfetta e si fa strada la sfiducia. Ronny Trocker analizza le possibilità di comunicazione all'interno di un microcosmo familiare, e il fallimento a cui queste vanno incontro.