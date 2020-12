Sundance 2021: annunciato il programma, Rebecca Hall e Robin Wright tra gli esordi alla regia

Annunciato il programma del Sundance Film Festival 2021, edizione on line che comprende in tutto 72 lungometraggi provenienti da 29 paesi, di cui 38 opere prime che vedono l'esordio alla regia, tra gli altri, delle attrici Robin Wright (Land) e Rebecca Hall (Passing).

La nuova edizione, che si terrà dal 28 gennaio al 3 febbraio, vedrà i film disponibili su una piattaforma streaming. Niente premiere né red carpet a Park City a causa dell'emergenza sanitaria, ma questo non impedirà alla manifestazione di lanciare nuovi titoli interessanti.

"L'anno è stato tumultuoso per tutti", ha spiegato la nuova direttrice Tabitha Jackson, che ha preso il posto di John Cooper "ma lo stravolgimento del forma imposto dalla situazione contingente ci ha dato l'opportunità di sperimentare cose che ci avrebbero richiesto molto più tempo se non fosse stato per la pandemia. Le nostre ambizioni riguardo alla portata e all'accessibilità del festival sono state enormemente accelerate sia dalla tecnologia che dalla necessità".

Tra i film in programma l'atteso In The Earth di Ben Wheatley, Prisoners of the Ghostland di Sion Sono, che vede protagonista la star Nicolas Cage, il documentario musicale di Edgar Wright The Sparks Brothers e i nuovi documentari di Lucy Walker (Bring Your Own Brigade, investigazione sui pompieri freelance) e Nanfu Wang (Nello stesso respiro, sul coronavirus in Cina). Tra i cambiamenti c'è la combinazione di opere prime fiction e documentarie in una sola sezione, Anteprime (Premieres).

Sundance 2021: Human Factors, il nuovo film dell'altoatesino Ronny Trocker in programma

Secondo Tabitha Jackson: "Questo è un mondo di lavori provenienti da goni tipo di cineasti". Esaminando l'intero programma, il 50% di titoli è diretto da donne, sei film sono stati diretti da artisti non binari e poco più della metà (71) sono stati realizzati da autori di colore.

Tra i titoli più attesi, le anteprime mondiali di Land, diretto da Robin Wright, Passing, opera prima da regista di Rebecca Hall con Tessa Thompson, Ruth Negga, André Holland e Alexander Skarsgård, oltre a Life in a Day 2020, film globale sul 2020 diretto dal Premio Oscar Kevin McDonald. Un pizzico d'Italia presente in programma con Human Factors, dell'altoatesino Ronny Trocker.