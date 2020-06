Suicide Squad, Jay Hernandez spera in un annuncio sull'Ayer's Cut al DC FanDome

Suicide Squad, almeno secondo Jay Hernandez, potrebbe seguire le orme di Justice League e proporre ai fan una versione alternativa con il montaggio originale ideato da David Ayer.

Da quando HBO Max ha annunciato che nel 2021 sarà disponibile in streaming la Snyder's Cut tanto richiesta dai fan, molti appassionati di cinecomic si sono chiesti se lo stesso accadrà con il film dedicato al team di villain che si trasformano in eroi.

David Ayer non ha mai nascosto il fatto che i cambiamenti effettuati a Suicide Squad dopo le proiezioni di test non erano di suo gradimento e hanno stravolto la sua visione della storia.

Jay Hernandez, interprete di El Diablo, ha ora risposto a un fan che gli chiedeva se durante l'evento DC Fan Dome, in programma il 22 agosto, potrebbe esserci un aggiornamento riguardante un possibile annuncio del via libera alla director's cut scrivendo: "Spero di sì".

Tra gli elementi modificati ci sono lo spazio dato al Joker interpretato da Jared Leto, la storia legata al passato di Slipknot, un epilogo diverso per la storia di El Diablo e un legame tra Harley Quinn e Deadshot. Per ora Warner Bros non ha accennato in nessun modo all'ipotesi della distribuzione di una versione alternativa del cinecomic, tuttavia le speranze dei fan sono aumentate dopo quanto accaduto con Justice League. Non resta quindi che attendere il 22 agosto per scoprire cosa accadrà.