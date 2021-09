Suicide Squad: David Ayer svela una scena di Joker tagliata dal film (FOTO)

David Ayer ha svelato altre due parti dell'Ayer Cut tramite le foto condivide sui social che mostrano anche Joker in una scena tagliata di Suicide Squad.

Il regista di Suicide Squad, David Ayer, ha rilasciato nuove foto del Joker di Jared Leto, svelando così un alcune scene tagliate dal montaggio finale del film uscito al cinema nel 2016.

A cinque anni dal rilascio di Suicide Squad, David Ayer continua a parlare del suo film e a condividere materiale inedito tramite i canali social. Tutto ciò rende felici coloro che hanno apprezzato il suo lavoro del 2016 e che, nonostante la bocciatura della critica, continuano a chiede il rilascio del cosiddetto "Ayer Cut", ovvero della versione del film che Ayer avrebbe voluto portare nelle sale, senza tagli. Praticamente la stessa cosa accaduta a Justice League, il film DC uscito al cinema nel 2017 con la firma finale di Joss Whedon: dopo anni di richieste e petizioni, la Warner Bros. ha permesso ai fan di vedere come sarebbe stato il film se il regista originale, Zack Snyder, non fosse stato costretto ad abbandonare il progetto in corsa.

Ad oggi le possibilità che l'Ayer Cut venga rilasciato sembrano davvero poche, eppure David Ayer non si arrende e continua comunque a solleticare la curiosità dei suoi seguaci. Nelle scorse ore, ad esempio, il regista ha rilasciato nuove immagini della rappresentazione del Joker di Jared Leto, nonché di uno dei suoi scagnozzi. Una prima immagine mostra il Joker nell'ormai famigerato "cerchio di coltelli", con una pistola puntata alla testa. La seconda foto mostra invece il Goat Head Priest che brandisce un fucile, presumibilmente durante l'assalto all'Arkham Asylum.

La rappresentazione di Joker è uno degli aspetti più controversi del film originale, probabilmente anche a causa del sottosviluppo del personaggio. In effetti, la sceneggiatura dell'Ayer Cut, emersa online di recente, conferma che il ruolo del Joker nel film è stato significativamente modificato per il taglio finale. La scena nella stanza d'albergo e quella dell'assalto all'Arkham durano solo pochi secondi nel film uscito nelle sale.

Nel mese di agosto, è arrivato invece al cinema The Suicide Squad - Missione Suicida, il film con cui il regista James Gunn ha riportato sul grande schermo la banda composta da Harley Quinn e compagni.