Suicide Squad, David Ayer conferma la teoria del Joker e delle "false" Harley Quinn

Il regista di Suicide Squad, David Ayer, è tornato a prendere la parola sui social per confermare una teoria che riguarderebbe Joker e alcune "false" Harley Quinn che compaiono nel film.

In una delle scene di maggior tormento emotivo di Joker in Suicide Squad vediamo comparire una donna vestite di rosso sullo sfondo, dettaglio che non è passato inosservato agli occhi attenti dei fan i quali hanno perfino elaborato una teoria al riguardo.

Traendo spunto da un episodio di Batman - Cavaliere della notte, in cui Joker ingaggia una donna che somiglia ad Harley per poi eliminarla uccidendola quando si è stancato di lei, la teoria dei fan esposta via social a David Ayer ipotizza che le donne in rosso viste in Suicide Squad siano un surrogato di Harley Quinn mentre la vera compagna di Joker è in carcere. Non essendo una serie animata, è possibile che Joker, dopo essersi stancato, le faccia uccidere quando schiocca le dita. David Ayer ha confermato la teoria in un succinto post.

David Ayer è intervenuto spesso sui social media denunciando il pesante intervento di Warner Bros. sul suo Suicide Squad e svelando alcune differenze tra la versione vista al cinema e quella pensata da lui in origine confermando l'esistenza di una Ayer Cut nella speranza di far uscire il suo film in qualche forma sulle orme della Snyder Cut di Justice League, in arrivo su HBO Max nel 2021.

