A Zack Snyder piace il Joker di Jared Leto, David Ayer risponde

Suicide Squad sarà stato anche un flop, ma Zack Snyder ha solo giudizi positivi sulla performance di Jared Leto come Joker, e David Ayer lo ringrazia pubblicamente.

Suicide Squad - complice, apparentemente, un montaggio sconsiderato - non non fu accolto positivamente da pubblico e critica, nonostante una performance non pessima al boxoffice, e la vittoria di un Oscar (per il make-up).

Tuttavia, uno degli elementi più controversi della pellicola risulta sicuramente il Joker interpretato da Jared Leto, che non ha convinto i più - specialmente se messo a paragone con le più popolari interpretazioni del personaggio -, ma sembra avere comunque la sua schiera di sostenitori.

Tra questi vi sarebbe Zack Snyder, il regista di Man of Steel, Batman v. Superman e Justice League, che su Vero ha espresso un parere decisamente positivo sulla performance dell'attore e cantante.

"Qual è la tua opinione sul Joker di Jared Leto? Avresti voluto vederlo interagire con Batfleck?" gli chiede un fan sul suo social prediletto.

E la risposta di Snyder è stata "L'ho sempre amato nella parte".

Lo scambio, ricondiviso su Twitter, è arrivato a David Ayer (il regista è stato taggato nel post) che ha risposto ringraziando il collega con un'emoji.

Ayer, come Snyder, non ha mai fatto segreto del fatto che la sua versione del film fosse assai diversa da quella mostrata in sala, e dopo il "miracolo Snyder Cut", i fan hanno DC hanno iniziato subito un nuovo ritornello su Twitter: #ReleaseTheAyerCut.

Avremo mai modo di vedere la versione "non manomessa" di Suicide Squad?