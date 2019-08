Suicide Squad 2: Nathan Fillion nel cast del sequel del cinecomic

Suicide Squad 2 dovrebbe avere nel proprio cast Nathan Fillion: a rivelare la sua partecipazione al lungometraggio diretto da James Gunn è il sito Deadline.

Per ora la produzione del sequel di Suicide Squad non ha rivelato quale ruolo avrebbe affidato a Nathan Fillion che, da tempo, è amico del regista James Gunn. L'attore, attualmente star della serie The Rookie, ha già collaborato con il filmmaker in occasione di Guardiani della Galassia, Slither e Super.

Per ora Warner Bros. non ha lasciato trapelare molte anticipazioni riguardanti l'atteso cinecomic che dovrebbe avere tra i suoi protagonisti Margot Robbie nella parte di Harley Quinn, Viola Davis che riprenderà il ruolo di Amanda Waller, Jai Courtney che interpreta Captain Boomerang, Joel Kinnaman nuovamente in versione Rick Flag.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono invece Idris Elba, David Dastmaclhian che sarà Polka-Dot Man, Daniela Melchior nella parte di Ratcatcher, Flula Borg e Steve Agee che interpreterà King Shark.

Gunn ha scritto la sceneggiatura di Suicide Squad 2, mentre tra i produttori ci sono Chuck Roven e Peter Safran.

Il lungometraggio arriverà nei cinema negli Stati Uniti il 6 agosto 2021, mentre le riprese inizieranno dal 23 settembre.