Suicide Squad 2: Idris Elba sostituirà Will Smith nel ruolo di Deadshot!

Suicide Squad 2 ha trovato il suo nuovo Deadshot: Idris Elba sostituirà infatti Will Smith nel ruolo a cui la star ha dovuto rinunciare a causa di altri impegni di lavoro presi in precedenza.

La star di Luther sembra fosse una delle scelte che stavano valutando con maggior attenzione i produttori della Warner Bros. e la star britannica ha accettato la parte nel cinecomic che sarà scritto, e probabilmente diretto, da James Gunn.

Il filmmaker avrebbe incontrato Idris Elba di persona e i due sarebbero andati immediatamente d'accordo, raggiungendo quindi in breve tempo l'accordo necessario a far ritornare in azione il personaggio.

Per ora non sono stati diffusi i dettagli riguardanti la trama dell'atteso sequel ideata da James Gunn e le indiscrezioni sostengono che non tutti i protagonisti di Suicide Squad ritorneranno sul grande schermo. Margot Robbie dovrebbe invece riprendere la parte di Harley Quinn, al centro anche dello spinoff Birds of Prey, le cui riprese sono attualmente in corso.

Suicide Squad 2 verrà distribuito nelle sale cinematografiche il 6 agosto 2021.