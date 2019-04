Suicide Squad 2: Deadshot non sarà presente nel sequel!

Suicide Squad 2, film scritto da James Gunn, non vedrà il ritorno in scena del personaggio interpretato dall'attore Will Smith.

Suicide Squad 2 non avrà tra i suoi protagonisti Deadshot, in precedenza interpretato da Will Smith, e Idris Elba farà parte del cast del sequel, ma con un nuovo ruolo.

Il regista e sceneggiatore James Gunn, come avevano rivelato le indiscrezioni degli ultimi mesi, sembra abbia deciso di avvicinarsi alla storia dei personaggi dei fumetti in modo totalmente nuovo rispetto al primo capitolo della storia.

Per ora Warner Bros. non ha commentato la notizia pubblicata da Variety e non sono stati diffusi i dettagli relativi alla parte che avrà Elba. Il sito sostiene che nelle ultime settimane la produzione avrebbe organizzato alcuni incontri per capire come procedere nel delineare la storia al centro di Suicide Squad 2 e si è deciso di eliminare Deadshot, volendo anche dimostrare rispetto nei confronti di Smith che ha portato in vita il personaggio per la prima volta. Will potrebbe quindi ritornare in futuro riprendendo il personaggio se la star trovasse l'accordo con lo studio e non ci fossero differenze creative.

Per ora nel sequel dovrebbero essere confermati Harley Quinn, Captain Boomerang e Amanda Waller, personaggi interpretati da Margot Robbie, Jai Courtney e Viola Davis.

Le riprese del film inizieranno in autunno, in vista di una distribuzione nelle sale americane prevista per il 6 agosto 2021.

