Suicide Squad 2: Benicio Del Toro sarà il villain del film?

The Suicide Squad, il nuovo capitolo DC diretto da James Gunn, potrebbe avere come villain principale Benicio Del Toro, già interprete del Collezionista nel Marvel Cinematic Universe.

L'attesa per il prossimo film di James Gunn è altissima e dopo l'ultima, apparente, aggiunta al cast, i fan sono in visibilio. Secondo il portale Geeks Worldwide, Benicio Del Toro è la prima scelta della Warner Bros per interpretare il villain del film, che sarà The Mayor. Con la sua presenza, insieme a quella di Idris Elba, Viola Davis Margot Robbie, il DC Extended Universe avrebbe un film ricco di star di Hollywood che farà piacere a molti fan del franchise.

Le uniche informazioni sul personaggio ci dicono che sarà "un vecchio guerriero irascibile che vive per la battaglia". Suicide Squad 2 arriverà nelle sale il 6 agosto 2021 ma ci sono tantissimi altri film DC in arrivo: il prossimo 4 ottobre arriverà il Joker di Joaquin Phoenix, seguito il 7 febbraio 2020 da Birds of Prey con Margot Robbie. Il prossimo 5 giugno 2020, invece, torna Gal Gadot e la sua Wonder Woman 1984 mentre il 25 giugno 2021 è previsto l'arrivo del complesso The Batman di Matt Reeves. Ma chi sarà il prossimo Bruce Wayne? Sembra proprio che tra qualche giorno sarà annunciato il nuovo volto di Batman...