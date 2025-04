Sugar 2: il cast si arricchisce con volti noti da Mission: Impossible e dal DCEU

Tre nuovi attori si uniscono alla seconda stagione di Sugar, la serie neo-noir con Colin Farrell. Tra loro, volti celebri di Mission: Impossible, The Flash e Quantum Leap.

Apple TV+ amplia il cast della seconda stagione di Sugar con tre nomi di spicco provenienti da alcune delle saghe più popolari del cinema contemporaneo. La serie, che ha per protagonista l'attore premio Oscar Colin Farrell nei panni di un enigmatico investigatore privato, si prepara così a tornare con nuovi volti e sviluppi intriganti.

La prima stagione, composta da otto episodi, è andata in onda nel 2024 e ha ottenuto l'apprezzamento della critica, guadagnandosi l'etichetta Certified Fresh con un punteggio dell'81% su Rotten Tomatoes.

Tre new entry nel cast di Sugar

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale del rinnovo per una seconda stagione, Apple ha rivelato l'ingresso di tre nuovi attori nel cast: Shea Whigham (Mission: Impossible - The Final Reckoning), Sasha Calle (The Flash) e Raymond Lee (Quantum Leap). Tutti e tre ricopriranno ruoli regolari nella nuova stagione.

Sugar: una scena

Whigham interpreterà un funzionario legato all'agenzia governativa con cui collabora il protagonista nelle sue indagini. Calle vestirà invece i panni di una truffatrice al servizio del detective interpretato da Farrell. Il personaggio di Lee resta ancora avvolto nel mistero.

Nel cast ritroveremo anche i già annunciati Jin Ha, Laura Donnelly e Tony Dalton. La serie è una creazione di Mark Protosevich, mentre tra i produttori esecutivi figurano Colin Farrell, Scott Greenberg e Chip Vucelich. Lo showrunner della seconda stagione sarà Sam Catlin, che produrrà attraverso la sua casa di produzione Short Drive Entertainment, affiancato da Audrey Chon e Simon Kinberg per la Genere Films.

Sugar: una scena

Secondo la sinossi ufficiale, la seconda stagione offrirà "una rilettura moderna e originale di uno dei generi più iconici della narrativa e del cinema: il noir investigativo", La storia seguirà ancora una volta Sugar, questa volta alle prese con un nuovo caso di persona scomparsa a Los Angeles, mentre continua a indagare sul mistero della scomparsa di sua sorella.