Sugar: rinnovo ufficiale per la serie tv Apple con Colin Farrell

Tornerà presto sul piccolo schermo il detective John Sugar. Apple ha deciso di rinnovare la serie tv Sugar con protagonista Colin Farrell per una seconda stagione, dopo l'ottimo riscontro ottenuto con gli otto episodi della prima.

Nel primo ciclo narrativo, Farrell interpreta Sugar, un investigatore privato assunto dal potente di Hollywood Jonathan Siegel, interpretato da James Cromwell, per indagare sulla misteriosa scomparsa di sua nipote Olivia, interpretata da Sydney Chandler.

Seconda stagione

La seconda stagione vedrà Sugar tornare a Los Angeles per affrontare un altro caso di una persona scomparsa, continuando la propria ricerca personale per trovare risposte alla scomparsa di sua sorella. Creata da Mark Protosevich, autore di film come Io sono leggenda e The Cell, la serie avrà un nuovo showrunner in Sam Catlin per la stagione 2.

Colin Farrell in una scena di Sugar

I produttori esecutivi Audrey Chon e Simon Kinberg hanno commentato così il successo della serie:"È stato incredibilmente emozionante vedere il pubblico di tutto il mondo abbracciare Sugar e siamo entusiasti di tornare con una seconda stagione. Siamo così grati ai nostri partner di Apple per il loro supporto, al nostro showrunner Sam Catlin, al brillante Colin Farrell e, ovviamente, ai nostri spettatori. Non vediamo l'ora di riportare John Sugar sopra un caso".

Nel cast della serie spiccano Amy Ryan, Anna Gunn, Dennis Boutsikaris, Nate Corddry, Sydney Chandler, Alex Hernandez e Kirby. Colin Farrell è da poco tornato sul piccolo schermo nel ruolo di Oz Cobblepot/Pinguino nella serie tv The Penguin, spin-off sul piccolo schermo di The Batman di Matt Reeves.

Il personaggio era già apparso nel film con Robert Pattinson e in passato anche nella serie Gotham e nel film Batman - Il ritorno, per la regia di Tim Burton, interpretato magistralmente da Danny DeVito al fianco di Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken e Michael Gough nel ruolo di Alfred.