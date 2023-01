Succession: trailer ufficiale (sottotitolato) per la Stagione 4 in arrivo su Sky

La quarta stagione della serie con protagonista Brian Cox esordirà su Sky e in streaming su Now a partire dal 3 aprile prossimo.

Sky ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della Stagione 4 di Succession, che farà il suo debutto in Italia il 3 aprile prossimo.

Il filmato, disponibile in versione sottotitolata in italiano, riprende la trama da dove l'avevamo lasciata al termine della passata stagione. Nella quarta stagione di Succession, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più.

La prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l'affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, ne scaturirà quindi una lotta per il potere ancora più accesa.

A questo punto, non ci resta che attendere la prossima primavera per capire che piega prenderanno gli eventi con i nuovi episodi.