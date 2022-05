Succession 4, Jesse Armstrong: "La sceneggiatura è quasi completa"

Il creatore di Succession Jesse Armstrong ha recentemente rivelato di essere a ottimo punto con la sceneggiatura della quarta stagione della serie HBO, e che manca davvero poco per terminarla.

Ai Virgin Media BAFTA TV Award Armstrong, Armstrong, che ha fatto le veci di Matthew Macfayden nel ricevere il premio come Miglior Attore Non Protagonista, ha infatti discusso con Variety del futuro del popolare show di HBO, rivelando a che punto sono attualmente i lavori.

"Abbiamo quasi terminato di scrivere gli episodi della quarta stagione qui a Londra, con gli sceneggiatori americani in arrivo. Sono un gruppo davvero grandioso con cui parlare delle varie sfumature dei personaggi e del mondo e di ciò che stiamo facendo con lo show".

Nonostante ciò, Armstrong ha definito "abbastanza noioso" lo spazio in cui avviene tutto il processo creativo di Succession - una boardroom a metà tra Spaces e WeWork -, ma di certo il materiale che ne deriva è tutt'altro, specialmente una volta che potrà aggiungervi i feedback del cast, a cui mostrerà il lavoro una volta completato: "È davvero utile [ricevere opinioni dagli attori], sono intelligenti, e conoscono bene i personaggi, offrono diversi spunti al riguardo".

Il rinnovo per una quarta stagione della serie è arrivato lo scorso ottobre, ma è da tempo ormai che ci si interroga sui piani di Armstrong e del network riguardo alla serie: a quante stagioni si potrebbe arrivare?

"Non vi darò una risposta precisa in merito, ma non penso che dovremmo continuare all'infinito. Al momento, però, ci stiamo ancora divertendo molto".