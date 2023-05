Succession 4: Jeremy Strong svela il finale alternativo

L'attore Jeremy Strong, in un'intervista rilasciata dopo la messa in onda del finale di Succession, ha svelato il finale alternativo per la storia del suo personaggio.

Succession 4 ha concluso la storia della famiglia Roy e Jeremy Strong ha svelato che aveva realizzato un finale alternativo per la storia di Kendall.

L'intervista rilasciata a Vanity Fair rivela degli importanti spoiler sull'episodio, non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni .

Le dichiarazioni dell'interprete di Kendall

Jeremy Strong, rispondendo alle domande del magazine, ha parlato della reazione del suo personaggio in Succession al "tradimento" di Shiv che porta alla sua sconfitta (qui potete trovare il riassunto dell'ultima puntata). Kendall non diventerà quindi CEO della Waystar Royco e viene mostrato mentre vaga per il parco con la guardia del corpo del padre, Colin. L'attore ha raccontato: "Ho provato a tuffarmi in acqua. Mi sono alzato dalla panchina e sono andato il più velocemente possibile verso la barriera e le palafitte, e l'attore che ha la parte di Colin è corso verso di me. Non sapevo che l'avrei fatto, e lui non lo sapeva, ma è corso a fermarmi".

Strong ha aggiunto: "Non so se in quel momento ho sentito la sensazione che Kendall semplicemente volesse morire, penso lo volesse fare, o se volesse essere salvato da qualcuno che era stato vicino a suo padre". Aver perso il ruolo di CEO, inoltre, ha rappresentato per il figlio di Logan un "punto di non ritorno".

Il tentato suicidio non era stato inserito nello script e la scena non è stata inclusa nel montaggio finale. Jeremy ha infatti ammesso che Jesse Armstrong ha preso la decisione giusta: "Si tratta da un epilogo molto più forte dal punto di vista filosofico, e ha molta più integrità rispetto a quella che è la visione dell'umanità di Jesse, ovvero che le persone non cambiano realmente. Non fanno niente di spettacolare e drammatico, sono invece bloccati tutti in una specie di loop oscuro e Kendall è intrappolato in un certo senso in questo urlo silenzioso con Colin che è una guardia del corpo e al tempo stesso un carceriere".

L'attore non è nemmeno convinto che Kendall avrebbe il coraggio di uccidersi realmente saltando in acqua, ma la scena inserita nello show lascia gli spettatori alle prese con un'ambivalenza che rispetta l'approccio che contraddistingue la visione di Armstrong.