Succession 4: la spiegazione del finale

Succession 4 si è conclusa, conducendo così gli spettatori all'addio alla famiglia Roy, ecco la spiegazione del finale. Se non avete ancora visto la puntata non proseguite, ovviamente con la lettura se non volete spoiler !

Il nuovo CEO di Waystar-Royco

Nell'episodio viene stretto l'accordo con Lukas Matsson, personaggio interpretato da Alexander Skarsgard, che sceglie Tom come nuovo CEO. Lukas ha infatti compiuto la sua scelta perché Shiv non gli è più utile per le sue conoscenze politiche e dopo aver visto una caricatura in cui veniva ritratto mentre la donna lo manovrava come se fosse una marionetta. Matsson ha quindi deciso di affidare l'incarico a qualcuno di mite e malleabile, arrivando persino a metterlo alla prova dichiarando che vuole fare sesso con sua moglie, ricevendo come risposta che non ha intenzione di opporsi.

La scelta di Shiv

Shiv viene mostrata mentre decide di schierarsi con i fratelli dopo aver scoperto che Matsson non ha intenzione di affidarle l'incarico di CEO. Successivamente, tuttavia, vota a favore dell'accordo, tradendo così la fiducia di Kendall e Roman. Shiv, infatti, sapeva che Kendall non era in grado di essere all'altezza del ruolo di CEO e che l'avrebbe fatta uscire dall'azienda al primo problema. Il fatto che Tom sia il nuovo CEO, inoltre, potrebbe farla rimanere coinvolta nella gestione dell'azienda.

La posizione di Roman

Roman non è mai stato sicuro che Kendall sia in grado di sopportare la pressione causata dalla leadership e viene mostrato mentre esita prima di votare non approvando l'accordo, decidendo poi di sostenere Shiv quando va contro il fratello. Roman, pur essendo sconvolto dal risultato dalla votazione, sa che era la decisione giusta.

La situazione del matrimonio tra Shiv e Tom

La coppia composta da Tom e Shiv non sembra destinata a divorziare, anche se i due sembrano decisi a rimanere insieme più per ragioni professionali che sentimentali.

L'importanza di Shiv

Shiv, essendo la moglie di Tom, avrà comunque un ruolo importante nel futuro di Waystar Royco e potrebbe risultare più influente rispetto al marito. Il fatto che sia incinta, inoltre, significa che ci sarà comunque un "legame di sangue" con chi possiede il potere, come sperato da Logan.