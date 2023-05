Succession 4: il finale della serie avrà la durata di un film

La pluripremiata serie HBO Succession si concluderà con la quarta stagione e, a quanto pare, lo farà in una maniera "grandiosa". Il compositore Nicholas Britell ha infatti anticipato ai fan la durata dell'episodio finale, intitolato With Open Eyes, che sarà lungo quanto un film.

"Sarà un episodio molto, ma molto lungo. Durerà 90 minuti, sembra un film" ha dichiarato ai microfoni di Variety.

Succession 4 sarà la chiusura della serie

Nella quarta stagione di Succession, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più.

La prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l'affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, ne scaturirà quindi una lotta per il potere ancora più accesa.

Succession, Brian Cox non sopporta il metodo di Jeremy Strong e incolpa Daniel Day-Lewis

Il finale shock del terzo episodio

Anche nella stagione 4 non sono mancati i colpi di scena e il finale del terzo episodio ha cambiato nuovamente le carte in tavola mostrando l'improvvisa morte del patriarca Logan Roy (Brian Cox) e le inevitabili conseguenze di questo evento. Di questa scena era stata girata anche una versione alternativa, come dichiarato dal regista Mark Mylod.

Succession 4 è arrivata il 26 marzo su HBO e il 3 aprile su SKY.