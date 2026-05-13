Succede anche nelle migliori famiglie: trama, cast e durata del film in TV stasera su Rai 1

Alessandro Siani dirige e interpreta una commedia familiare, in onda stasera su Rai 1 dalle 21:45, tra segreti, tensioni e colpi di scena dopo la morte del padre.

In un mercoledì sera particolarmente "spento" dal punto di vista televisivo, Rai 1 punta su una commedia di Alessandro Siani. Il film in question è Succede anche nelle migliori famiglie, settima volta in cabina di regia per l'attore napoletano, qui in triplice veste di regista, sceneggiatore e interprete.

La trama completa del film di Alessandro Siani

Succede anche nelle migliori famiglie, una foto

Succede anche nelle migliori famiglie racconta la storia di Davide Di Rienzo, il figlio meno considerato di una famiglia che, almeno in apparenza, sembra perfetta e senza crepe.

Mentre la madre Lina e i fratelli Renzo e Isabella incarnano il modello di successo costruito negli anni dal padre, Davide è sempre stato visto come la pecora nera di casa. Pur avendo conseguito una laurea in Medicina, ha scelto infatti una strada diversa da quella che tutti si aspettavano: lavora assistendo i più fragili presso la Caritas, un impegno prezioso ma giudicato con superficialità dai suoi parenti, più attenti al prestigio sociale che al valore umano delle scelte.

La morte improvvisa del padre, figura autorevole e punto di riferimento assoluto per l'intera famiglia, manda però in frantumi ogni equilibrio e costringe tutti a rimettere in discussione ruoli e certezze consolidate.

Riuniti nella vecchia villa per affrontare il lutto, Davide, Renzo e Isabella scoprono presto che la madre Lina sembra aver reagito alla perdita con un'insolita serenità. Il motivo è presto svelato: la donna ha ritrovato Angelo Cederna, il grande amore della sua giovinezza, e i due hanno deciso di sposarsi.

Una notizia che sconvolge i tre fratelli, determinati a impedire quelle nozze considerate fuori luogo e troppo affrettate.

Da qui prende il via una girandola di situazioni paradossali, colpi di scena e tensioni familiari, mentre antichi rancori e segreti mai confessati vengono finalmente alla luce. In mezzo al caos generale, proprio Davide si ritroverà a essere il più lucido e sincero tra tutti, dimostrando che spesso chi appare fuori posto è in realtà l'unico capace di guardare davvero la realtà. Il film unisce commedia e sentimenti, alternando momenti ironici ad altri più amari e riflessivi.

Un cast corale sorregge una commedia familiare

Succede anche nelle migliori famiglie: Alessandro siani e Cristiana Capotondi in una scena del film

Diretto, interpretato e co-sceneggiato da Alessandro Siani insieme a Fabio Bonifacci, Succede anche nelle migliori famiglie è ambientato in Sicilia, tra Milazzo e Cefalù.

Accanto a Siani, il cast riunisce numerosi volti noti del cinema e della televisione italiana. Tra i protagonisti troviamo Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Antonio Catania e Anna Galiena nei panni della madre Lina.

Accanto a loro anche Euridice Axen, Sergio Friscia, Lucia Sardo, Adolfo Margiotta, Evelyn Famà, Annandrea Vitrano, Silvia Mazzieri, Antonio Orefice e Sebastiano Somma, appena visto in TV nella fiction Roberta Valente - Notaio in Sorrento nel ruolo di Capasanta.

Un ensemble corale che sostiene il tono del film, costruito sul contrasto tra dinamiche familiari, comicità e momenti più emotivi.

A che ora finisce Succede anche nelle migliori famiglie

Succede anche nelle migliori famiglie: Cristiana Capotondi durante una scena del film

Con un inizio fissato stasera su Rai 1 alle 21:45, subito dopo la puntata di Affari Tuoi, il film diretto da Alessandro Siani, con una durata di 85 minuti, finirà intorno alle 23:10. In seconda serata, al termine della commedia, spazio all'edizione della notte del TG1 e alla puntata odierna di Porta a Porta.

Succede anche nelle migliori famiglie sarà visibile, in contemporanea alla messa in onda in chiaro, anche in streaming su RaiPlay gratuitamente. Non è chiaro se a partire da domani il film entrerà nel catalogo della piattaforma, da cui al momento risulta assente.