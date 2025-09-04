Succede anche nelle migliori famiglie stasera su Rai 1: trama e cast del film di Alessandro Siani

Stasera su Rai 1 va in onda Succede anche nelle migliori famiglie: le bugie e i segreti di una famiglia all'apparenza perfetta. Una commedia divertente e amara che affronta i legami familiari tra equivoci e risate.

Stasera, giovedì 4 settembre, Rai 1 propone in prima visione televisiva alle 21.30 Succede anche nelle migliori famiglie, la penultima commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Una storia che mescola risate e emozioni, raccontando le dinamiche di una famiglia apparentemente perfetta, ma segnata da segreti, rivalità e vecchi amori. Con il suo tocco unico, Siani ci guida tra conflitti familiari, colpi di scena e momenti di sincera tenerezza.

Trama di Succede anche nelle migliori famiglie

Davide Di Rienzo è la classica pecora nera di una famiglia che sembra avere tutto. Nonostante una laurea in Medicina, oggi lavora alla Caritas, un impiego umile ma prezioso, spesso sottovalutato dai parenti. La morte del padre, uomo impeccabile e modello di riferimento, sconvolge gli equilibri familiari: Davide, la madre Lina e i fratelli Renzo e Isabella si ritrovano senza certezze.

Durante il ritorno nella villa di famiglia, i fratelli scoprono però che Lina sembra rinata: l'ex fidanzato Angelo Cederna è tornato nella sua vita, e i due hanno deciso di sposarsi. Tra colpi di scena incredibili e segreti che emergono, i figli cercheranno in ogni modo di fermare l'unione. Per Davide, sarà l'occasione di dimostrare di essere il più sincero e autentico tra tutti.

Succede anche nelle migliori famiglie stasera su Rai 1

Curiosità sul film di Rai 1

Succede anche nelle migliori famiglie è il settimo film diretto da Alessandro Siani. La pellicola è ambientata in Sicilia tra Milazzo e Cefalù. L'attore napoletano sperimenta un nuovo registro narrativo, realizzando una commedia corale che gioca sui contrasti: momenti teneri si alternano a situazioni più aspre, creando un equilibrio tra risate e emozioni genuine. La nostra recensione di Succede anche nelle migliori famiglie.

Cast: Interpreti e personaggi