Studio Ghibli: Un mondo di sogni animati, ecco i film e le date della rassegna estiva 2023 di Lucky Red

Come annunciato l'anno scorso, Lucky Red ripropone Un mondo di Sogni animati la rassegna estiva dedicata alle opere del celebre Studio Ghibli, con nuovi titoli che saranno proiettati nelle sale cinematografiche italiane dal 13 luglio al 30 agosto. La società di distribuzione ha selezionato cinque film, i cui titoli e le relative date sono stati svelati durante il Comicon Napoli 2023.

Ponyo sulla scogliera: dal 6 luglio al 12 luglio al cinema

Un'immagine del film Ponyo sulla scogliera

Trama: Una cittadina in riva al mare. Sosuke è un bambino di cinque anni che vive in cima a una scogliera affacciata sul Mare Interno. Un giorno, mentre sta giocando sulla spiaggia rocciosa sottostante, si accorge di una pesciolina rossa di nome Ponyo con la testa incastrata in un vasetto di marmellata; Sosuke la salva e la ripone in un secchio di plastica verde. Ponyo e Sosuke sono attratti l'uno dall'altra. Lui le dice: 'Non ti preoccupare. Ti proteggerò io e mi prenderò cura di te'. Ponyo, però, è costretta dal padre Fujimoto, un tempo uomo ora invece stregone che abita le profondità del mare, a tornare nuovamente con lui negli abissi dell'oceano. 'Voglio essere umana!' protesta Ponyo che, determinata a voler diventare una bambina e a ritornare da Sosuke, scappa. Prima, però, versa nell'oceano l'Acqua della Vita, la preziosa riserva di elisir magico di Fujimoto. Il livello delle acque del mare si innalza e le sorelle di Ponyo si ritrovano trasformate in gigantesche onde di marea pesciformi, tanto alte da raggiungere la casa di Sosuke sulla scogliera. Il caos del mondo oceanico si riversa sulla cittadina di Sosuke fino a farla sprofondare sotto i flutti.

Kiki consegne a domicilio: dal 13 luglio al 19 luglio al cinema

Kiki in una sequenza del film d'animazione Kiki consegne a domicilio

Trama: Kiki è una giovane strega. Come da tradizione, al compimento del tredicesimo anno di età, viene allontanata da casa per un anno di apprendistato che le servirà per imparare a cavarsela da sola. Si trasferisce insieme al suo gatto Jiji nella cittadina di Koriko dove inizierà il suo servizio di consegna a cavallo della sua scopa.

Il castello nel cielo: dal 27 luglio al 2 agosto

Il castello nel cielo: una scena tratta dal film diretto da Hayao Miyazaki

Trama: Un ragazzo di nome Pazu, orfano e apprendista in una miniera, scopre un giorno una misteriosa ragazza che sembra discendere lentamente dal cielo. La ragazza, svenuta, porta al collo uno strano medaglione, fatto di una pietra scintillante. Presto, Pazu scoprirà che tanto l'esercito quanto i pirati sono sulle tracce della giovane Sheeta, la quale sembra avere la chiave d'accesso per la leggendaria città di Laputa, regno incantato che fluttua nel cielo.

Il mio vicino Totoro: dal 10 agosto al 16 agosto

Un'immagine del film Il mio vicino Totoro di Hayao Miyazaki

Trama: Due ragazzine, Mei e Satsuki, per avvicinarsi alla madre in ospedale si trasferiscono con il padre in una casa di campagna dalla fama di essere stregata. Presto scopriranno che la foresta che circonda la casa è abitata da strane creature chiamate Totoro, insieme alle quali vivranno fantastiche avventure. Per festeggiare il trentesimo compleanno dello Studio Ghibli, il film animato di Miyazaki torna al cinema in versione rimasterizzata nei soli giorni del 12 e 13 dicembre.

Si alza il vento: dal 24 agosto al 30 agosto

The Wind Rises: una scena del film

Trama: Jiro sogna di volare e di progettare splendidi aeroplani, ispirati dal famoso ingegnere aeronautico italiano Caproni. Miope dalla più tenera età e quindi impossibilitato a diventare pilota, Jiro entra a far parte della divisione aeronautica di un'importante industria meccanica giapponese nel 1927. Il suo genio viene presto riconosciuto permettendogli di diventare uno dei migliori ingegneri aeronautici del mondo.

Lucky Red, come rivelato dalla casa di distribuzione sul suo sito internet, ha distribuito in Italia 21 titoli dello Studio Ghibli. L'elenco comprende l'intera filmografia di Hayao Miyazaki (ad eccezione del suo primo film, Lupin III - Il Castello di Cagliostro), alcuni titoli di Isao Takahata, Goro Miyazaki, Hiromasa Yonebayashi e altri registi della scuderia Ghibli (Tomomi Mochizuki, Yoshifumi Kondō e Hiroyuki Morita).