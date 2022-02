Studio Battaglia: la serie tv andrà in onda su Rai 1 dal 15 marzo

Studio Battaglia, tratta dalla serie originale 'The Split' e prodotta da Palomar con Tempesta in collaborazione con Rai Fiction, andrà in onda su Rai 1 dal 15 marzo.

Studio Battaglia andrà in onda in prima serata alle 21.25 su Rai1 il 15 marzo: la serie tv è un adattamento italiano del legal dramedy di successo intitolato The Split e racconta le storie di uno degli studi legali più famosi di Milano nonché le vicende della famiglia Battaglia, composta da quattro donne: avvocate, madri, figlie, mogli, sorelle, alle prese ogni giorno con il lavoro che spesso si intreccia con la loro vita privata.

La serie, scritta da Lisa Nur Sultan e diretta da Simone Spada, è interpretata da Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero, rispettivamente le sorelle Anna, Nina e Viola Battaglia, e da Lunetta Savino nel ruolo di Marina Battaglia, madre delle tre nonché temuta e rispettata avvocata fondatrice dello Studio. Nei panni del padre delle sorelle Battaglia troviamo Massimo Ghini, mentre Thomas Trabacchi e Giorgio Marchesi rivestono i ruoli di marito e collega di Anna.

Nel corso delle puntate le avvocate Battaglia, che si occupano di diritto di famiglia e si trovano per la prima volta come avversarie, dal momento che Anna ha lasciato lo studio di famiglia, dovranno confrontarsi con una serie di casi inevitabilmente collegati alla cronaca ed a tematiche attuali.

I suddetti casi presenti in Studio Battaglia, show prodotto da Palomar con Tempesta in collaborazione con Rai Fiction, tratteranno con grinta e professionalità tematiche quali il divorzio, l'affidamento dei figli, l'eredità digitale, ma anche con l'umanità e la sensibilità di ciascuna di queste donne emancipate. Donne che non hanno paura che la vita e il lavoro si intreccino alle loro vicende famigliari, ai loro amori, drammi e segreti.