Studio Battaglia 2 stasera su Rai 1: trama e cast della seconda puntata

Studio Battaglia 2 torna stasera su Rai 1 in prima serata con la seconda puntata. Buono il debutto della scorsa settimana, che ha totalizzato oltre 20 punti di share e quasi 3,4 milioni di spettatori. E il pubblico ormai affezionato alle vicende di Marina e delle sue tre figlie non dovrà attendere molto per scoprire come terminerà questo secondo ciclo di episodi: l'ultima puntata infatti andrà in onda giovedì 28 marzo.

La trama della prima puntata

E' guerra tra Michela e suo marito che ha scelto come avvocata la Santacroce. Alberto, intanto, organizza una festa a sorpresa ad Anna. Marina ritrova un amico grazie al podcast "Rinascite". Nina invece non è pronta a rivelare il suo segreto, eccezion fatta per Giorgio, ricoverato in clinica.

Nina e Anna seguono Raffaella, ex paziente oncologica (già vista nella prima stagione), determinata ad avere un figlio.

La storia tra Anna e Massimo esce allo scoperto con esiti imprevedibili.

Viola invece trova finalmente lavoro.

Studio Battaglia 2: i punti di forza della serie secondo Lunetta Savino, Carla Signoris, Marina Occhionero

Il cast

Lunetta Savino, dopo il lunedì con Lolita Lobosco 3 (terminata ieri sera), torna anche nel martedì sera di Rai 1 nei panni di Marina Battaglia, la capofamiglia. Barbora Bobulova è Anna, la maggiore delle sue figlie, Miriam Dalmazio è la secondogenita Nina, Marina Occhionero è Viola, la piccola di casa, la sola non laureata in giurisprudenza.

Giorgio Marchesi è Massimo Munari, ottimo avvocato e amante di Anna. Thomas Trabacchi è invece Alberto, il marito tradito di Anna, padre di Daria e Giacomo. Giovanni Toscano è Alessandro, novello sposo di Viola, mentre Massimo Ghini è Giorgio Battaglia, ex marito di Marina, padre delle sue tre figlie.

Torna anche Carla Signoris nei panni di Carla Parmegiani.

Nella seconda stagione di Studio Battaglia ci sono anche David Sebasti, nel ruolo di Zander; Sara Putignano nei panni della chef-influencer Michela Fini e Corrado Esposito in quelli del marito Corrado Fini.