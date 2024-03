Studio Battaglia 2 termina stasera su Rai 1: la trama dell'ultima puntata

È tempo di chiudere i battenti per Studio Battaglia 2 che stasera su Rai 1 alle 21:25 saluterà i suoi spettatori con l'ultima puntata della stagione. Un ciclo di episodi che ha confermato il gradimento del pubblico: con le due puntate precedenti la fiction con Lunetta Savino si è sempre aggiudicata la prima serata.

La trama del finale di stagione

Anna è sempre più sotto pressione, in casa e a lavoro: Fini ha un asso nella manica. Intanto Nina affronta l'ex Leo. Un premio alla carriera serve a Marina per meditare sulla sua vita.

In cerca di un nuovo equilibrio Anna e Alberto partono per un weekend fuori porta. A casa di Marina, con la gran famiglia al completo, Nina comunica una decisione importante.

Il cast

Lunetta Savino, dopo il lunedì con Lolita Lobosco 3 (terminata ieri sera), torna anche nel martedì sera di Rai 1 nei panni di Marina Battaglia, la capofamiglia. Barbora Bobulova è Anna, la maggiore delle sue figlie, Miriam Dalmazio è la secondogenita Nina, Marina Occhionero è Viola, la piccola di casa, la sola non laureata in giurisprudenza.

Giorgio Marchesi è Massimo Munari, ottimo avvocato e amante di Anna. Thomas Trabacchi è invece Alberto, il marito tradito di Anna, padre di Daria e Giacomo. Giovanni Toscano è Alessandro, novello sposo di Viola, mentre Massimo Ghini è Giorgio Battaglia, ex marito di Marina, padre delle sue tre figlie.

Torna anche Carla Signoris nei panni di Carla Parmegiani.

Nella seconda stagione di Studio Battaglia ci sono anche David Sebasti, nel ruolo di Zander; Sara Putignano nei panni della chef-influencer Michela Fini e Corrado Esposito in quelli del marito Corrado Fini.