Studio 666: Dave Grohl terrorizza i Foo Fighters nel trailer dell'horror

Un Dave Grohl indemoniato al centro del trailer di Studio 666, film dell'orrore che vede protagonista la rock band Foo Fighters. Nel trailer i musicisti, che interpretano se stessi, arrivano in uno studio di registrazione all'interno della villa di Encino, a Los Angeles, dove hanno registrato il loro decimo album Medicine At Midnight (2021). Mentre procedono con la registrazione dell'LP, Dave Grohl e i colleghi iniziano a sospettare che l'edificio sia infestato dai fantasmi. Grohl comincia a perdere la memoria e a sfoggiare mostrare un comportamento diabolico. Diventa posseduto dalle forze soprannaturali e attacca con violenza i compagni di band tra cui Chris Shiflett, a cui spinge la faccia su una griglia per barbecue accesa.

Il leader dei Foo Fighters, Dave Grohl, ha ideato la storia del film, mentre Jeff Buhler e Rebecca Hughes hanno scritto la sceneggiatura del progetto direttto da BJ McDonnell.

Studio 666 segue ciò che accade quando la leggendaria rock band affitta una villa di Encino immersa nella macabra storia della musica per registrare il loro decimo album. Il problema è che il frontman Dave Grohl ha un blocco creativo e quando le forze del male che posseggono la dimora si scontrano con la sua coscienza, risvegliano la linfa creativa, ma anche il sangueinizia a scorrere copioso. Riusciranno i Foo Fighters a completare l'album, con la band ancora viva per il tour?

Il film horror gode della presenza di Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee nei panni di loro se stessi, con l'aggiunta di Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega e Jeff Garlin.