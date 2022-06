Studio 666, la recensione: Una follia horror da Dave Grohl e i suoi Foo Fighters

La recensione di Studio 666, la commedia horror nata da una storia di Dave Grohl che vede i suoi Foo Fighters alle prese con una oscura maledizione rock; in sala per una settimana con Nexo Digital dal 23 giugno.

Studio 666: Dave Grohl in una scena del film

Ammettiamo un conflitto interiore nello scrivere la recensione di Studio 666, combattuti tra l'affetto che è impossibile non provare per l'ultima follia di Dave Grohl e i suoi Foo Fighters e la necessità di esprimere un giudizio che tenga presente di alcuni limiti prettamente cinematografici di questo progetto così anarchico e creativo. Si tratta di una commedia horror che nasce da un'idea dello stesso Dave Grohl, ma che ha anche un padrino d'eccezione come John Carpenter, sia come ispirazione tematica e visiva che comee apporto pratico al film, avendo messo mano alla colonna sonora che accompagna questa incursione dei Foo Fighters nel mondo del cinema.

Una maledizione rock

Studio 666: Nate Mendel, Pat Smear, Taylor Hawkins, Chris Shiflett, Rami Jaffee in una scena del film

Lo spunto di Studio 666, che nasce dalla storia immaginata da Dave Grohl, è semplice ma efficace e si lega alla realizzazione del decimo album dei Foo Fighters. Per registrarlo, la band si trasferisce a Encino, in California, in una villa isolata che ha nel suo passato una macabra storia del rock. Decenni prima, nel 1993, in quel luogo un rocker si è spinto troppo oltre, è stato posseduto dal demonio ed è entrato in contatto con forze oscure. Una sorte che tocca allo stesso Dave Grohl, una volta giunto in questa casa, mettendo a repentaglio la realizzazione del disco e la sopravvivenza stessa della band, i cui membri (il bassista Nate Mendel, il chitarrista Pat Smear, il batterista Tayolor Hawkins, il chitarrista solista Christ Shifflett e il tastierista Rami Jaffee) devono operarsi per fermare la maledizione che ha travolto loro e il loro leader.

L'ironia di Dave Grohl

Studio 666: Dave Grohl, Leslie Grossman, Taylor Hawkins in una scena del film

L'ironia è una caratteristica che contraddistingue da sempre la band e il suo leader ex Nirvana. Un'ironia veicolata attraverso alcuni dei loro video che trova sfogo nel progetto in sala dal 23 giugno, per una settimana, grazie a Nexo Digital, dopo il passaggio nelle sale americane lo scorso febbraio. Una vena ironica che definisce la componente da commedia di Studio 666 e bilancia un'altrettanto marcata dose di horror: c'è infatti un gusto per l'approccio al genere di qualche decennio fa, per il gore, l'effettistica e le morti sopra le righe che si vanno a incastonare come folli pietre preziose nella storia che ci viene raccontata. È un approccio divertito e giocoso al genere che rende la commistione tra i due generi di horror e commedia riuscito e travolgente.

La benedizione di John Carpenter

Studio 666: Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett in una scena del film

Va detto che lo sviluppo di Studio 666 è esile, in linea con l'intento del progetto, che le interpretazioni della band non sono eccelse (d'altra parte il loro mestiere è un altro e lo portano avanti con evidenti meriti) e ci sono parti che avrebbero avuto bisogno di una leggera sfoltita, ma non si riesce a non voler bene a questo pasticcio firmato da BJ McDonnell alla regia. Va inoltre ricordato che è uscito in digitale l'omonimo EP di debutto dei Dream Widow, il progetto di Dave Grohl e del chitarrista dei Fireball Ministry Jim Rota ispirato alla band metal al centro di questa horror-comedy, che aggiunge una ulteriore sfumatura di interesse al progetto. Il voto che leggete a fine pagina è il tentativo di bilanciare il divertimento che abbiamo provato con gli evidenti limiti intrinsechi, oltre che tener presente che non si può considerare un film per tutti i palati.

Studio 666: Dave Grohl in una scena del film

Impazziranno, infatti, gli amanti della band, che potranno godersi i loro beniamini in vesti diverse e autoironiche, si divertiranno gli appassionati di un certo horror che il film omaggia, per i quali anche la benedizione e partecipazione di John Carpenter è una garanzia di fedeltà di spirito e tematica. Ma per tutti gli altri i motivi di interesse sono limitati, tanto che ci sembra perfettamente sensata la scelta dell'uscita evento di una settimana, che segue quanto fatto di recente per Jujutsu Kaisen. E come in quel caso, chissà che non si possa prolungare la permanenza nelle sale, nel caso in cui la risposta del pubblico lo giustificasse.