Streghe: perché "Piper" Holly Marie Combs si è ritirata così presto dalla recitazione

Holly Marie Combs racconta perché si è ritirata dalla recitazione dopo il grande successo di Streghe e Pretty Little Liars. E non esclude un ritorno sul set.

Per milioni di spettatori resterà sempre Piper Halliwell, una delle tre sorelle protagoniste di Streghe - insieme alla Prue di Shannen Doherty e alla Phoebe di Alyssa Milano - ma da qualche anno Holly Marie Combs ha scelto una vita lontana dai set.

A 52 anni, l'attrice ha raccontato di considerarsi ormai "ritirata" dalla recitazione, spiegando che dietro questa decisione ci sono soprattutto la famiglia e un'industria che, con il passare degli anni, le ha proposto sempre meno personaggi capaci di entusiasmarla. Ma allo stesso tempo non esclude un suo ritorno sul set.

Streghe, Holly Marie Combs racconta perché ha lasciato la recitazione

Le tre sorelle Halliwell in Streghe

Combs ne ha parlato durante una nuova puntata di The House of Halliwell, il podcast dedicato alla rilettura di Streghe. La scelta di allontanarsi da Hollywood è maturata in particolare durante gli anni della pandemia, quando la gestione della vita domestica aveva preso inevitabilmente il sopravvento.

"È dipeso molto dalla famiglia", ha spiegato. "Durante il Covid avevamo tre adolescenti. Anzi, tre adolescenti e un preadolescente in casa, ed era semplicemente follia e caos".

Non c'erano però soltanto ragioni personali. Dopo una carriera iniziata molto prima di Streghe, con La Famiglia Brock, e proseguita in seguito con Pretty Little Liars, Combs ha cominciato a trovare poco stimolanti le opportunità professionali che arrivavano sulla sua scrivania.

"Le cose che ricevevo e che mi venivano proposte non erano mai qualcosa che mi facesse pensare: 'Oddio, è davvero fantastico, devo assolutamente farlo'", ha raccontato. A pesare, secondo l'attrice, è anche l'età: "Quando sei nella fascia tra i 40 e i 50 anni, le possibilità di lavoro diventano sempre meno. E mi sembra che anche i ruoli diventino un po' meno interessanti".

Combs riconosce che Hollywood oggi sia "meno problematica con la vecchiaia rispetto al passato", ma ha scherzato spiegando che nessuna delle parti ricevute riusciva davvero a "farle venire i brividi", sottolineando la mancanza di entusiasmo.

Tornare sul set? Una possibilità c'è

Holly Marie Combs è Piper in Streghe

Oggi l'ex Piper vive nello Stato di Washington insieme al marito Mike Ryan e ai suoi tre figli. Gli amici del settore, compresa Scout Taylor-Compton, hanno più volte provato a "tirarla fuori dalla pensione", mentre il collega Drew Fuller ha ricordato scherzosamente quanto Combs sia comunque impegnata, arrivando a dire che sta "gestendo 15 attività", tra cui anche un ristorante barbecue.

Il legame con la recitazione, però, non è scomparso. "Ogni tanto mi manca perché ci sono quei momenti, quando sei coinvolto, reciti e lavori, in cui credo si tratti semplicemente di essere presenti", ha spiegato.

Per Combs è proprio questa capacità di isolarsi momentaneamente dalla quotidianità a rendere ancora speciale il mestiere: "Questa è l'evasione. Possiamo entrare in un personaggio diverso, con situazioni diverse da quelle della nostra vita. E c'è qualcosa nell'essere dentro quel momento che è molto pacifico, anche se stai facendo qualcosa di estremamente drammatico".

Al momento, però, la priorità resta la famiglia: i suoi due figli più giovani frequentano ancora le scuole superiori. Dopo il diploma del figlio Kelley, l'attrice ha ammesso che "potrebbe prendere in considerazione" un ritorno davanti alla macchina da presa.

"Mi ritroverò con molto più tempo libero", ha osservato. Per i fan di Streghe, dunque, quello di Holly Marie Combs potrebbe essere più un lungo arrivederci che un addio definitivo alla recitazione.