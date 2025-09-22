Streghe, la collega sull'uscita di scena di Shannen Doherty: scelta dei produttori "malata e contorta"

In una puntata del podcast The House of Halliwell, Holly Marie Combs e Brian Krause hanno parlato dell'uscita di scena di Shannen Doherty dalla serie Streghe.

I due conduttori, insieme al collega Drew Fuller, hanno ricordato l'episodio finale con Doherty, All Hell Breaks Loose, finale della terza stagione, diretto dalla stessa ex star di Beverly Hills 90210.

Holly Marie Combs critica la gestione dell'addio di Shannen Doherty

Il personaggio di Shannen Doherty, Prue Halliwell, morì in seguito al licenziamento dell'attrice, e venne sostituita dalla sorellastra Paige, interpretata da Rose McGowan.

Un'uscita di scena che non è piaciuta a Holly Marie Combs: "C'erano davvero così tanti modi diversi in cui si sarebbe potuta gestire la cosa" ha spiegato emozionata Combs "E il fatto è che fu gestita in modo così schifoso. Fu un insulto enorme alla ferita lasciarle dirigere quell'episodio e farla uscire con un finale così forte. È semplicemente malato e contorto".

Holly Marie Combs, Shannen Doherty e Alyssa Milano in una scena di Streghe

Nessuno sapeva che il lavoro di Doherty fosse a rischio, secondo Combs, e tutt'oggi nessuno parla di coloro che furono coinvolti nell'addio dell'attrice alla serie.

Il presunto coinvolgimento di Alyssa Milano nel licenziamento di Shannen Doherty

In passato, emersero gli attriti tra Alyssa Milano e le colleghe della serie. Secondo Holly Marie Combs, Milano aveva dato un ultimatum alla produzione, chiedendo di scegliere tra lei e Doherty.

Alyssa Milano rispose alle accuse: "Sono sempre stata molto trasparente e mi sono assunta le responsabilità, chiedendo scusa per qualunque parte io abbia avuto nella situazione" disse Alyssa Milano "E sono sempre stata molto disponibile a parlarne, quindi non so cos'altro fare per sistemare le cose".

L'episodio finale della terza stagione di Streghe, l'ultimo con con Prue, si conclude con un cliffhanger, mostrando le sorelle Prue (Doherty) e Piper (Combs) apparentemente morte mentre l'altra sorella Phoebe (Milano) era intrappolata negli inferi. In seguito, Prue Halliwell non tornò mai più nello show a causa del licenziamento di Shannen Doherty.