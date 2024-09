Streghe, il cast della serie rende omaggio a Shannen Doherty al '90s Con: "Aveva il cuore di un leone”

Il cast di Streghe ha reso un tributo speciale a Shannen Doherty. Sabato 14 settembre, Holly Marie Combs, Brian Krause, Rose McGowan, Dorian Gregory e Drew Fuller hanno reso omaggio alla loro collegha con un episodio speciale in diretta del loro podcast House of Halliwell al '90s Con, con ospite Brian Austin Green.

Le parole dei colleghi

"Questo è uno schifo", ha detto Green. "Shannen era una fottuta dura. Era una dura. Penso che tra tutte le persone della mia vita lei sia stata quella più impavida e coraggiosa. Posso capire come questo possa essere percepito da alcune persone come sfacciato, 'È una stronza' dicevano all'inizio, il che mi faceva impazzire. Sapevo che aveva il cuore più grande di tutti quelli che conoscevo, e non ha mai voluto intenzionalmente ferire nessuno... credeva davvero in quello in cui credeva".

Un'immagine di Shannen Doherty per la season 1 di Charmed

La stessa Doherty aveva organizzato la registrazione del podcast alla 90s Con, a cui inizialmente avrebbe dovuto partecipare. Parlando con People sul tappeto rosso venerdì pomeriggio, Fuller ha rivelato che il cast ha trasformato il momento in un tributo celebrativo molto toccante.

Condividendo i suoi ricordi, l'attore Gregory ha parlato del modo in cui Doherty spesso "condivideva la gioia". "La bellezza e la vitalità di questa donna sono qualcosa per cui non ho parole", ha detto. "Ci lascia con questa frase: 'Custodisci ogni secondo di tutti quelli da cui sei circondato. Questo è il dono più grande'".

Il poster originale della serie tv Streghe

La McGowan ha parlato dell'amore feroce della Doherty per i suoi fan, sottolineando che aveva il "cuore di un leone". "Che forza", ha detto McGowan, ricordando il loro primo incontro. "È incredibile vedere come ha affrontato le persone che hanno tentato di infangare la sua reputazione. È stato così incredibile da vedere, ha continuato a impegnarsi, ha continuato ad andare avanti". Decine di spettatori si sono fatti avanti per condividere i loro ricordi della star, parlando del suo carattere dolce, di come fosse una buona ascoltatrice e ispiratrice.

Dopo la diagnosi del marzo 2015, l'attrice ha rivelato poco più di due anni dopo, nell'aprile 2017, di essere entrata in remissione, ma nel 2019 il cancro è tornato. Nel 2020 Doherty ha annunciato pubblicamente la diagnosi di cancro metastatico al quarto stadio.